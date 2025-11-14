Бед Бъни триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с приза за албум на годината

Звездата на регетона Бед Бъни триумфира на церемонията за наградите „Грами“ за латино музика в Лас Вегас, като спечели отличието албум на годината за Debi Tirar Mas Fotos, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Пуерториканският певец получи пет статуетки от 12 номинации. Освен за албум на годината, той спечели в категориите за най-добро ърбан/ърбан фюжън изпълнение за DtMF, най-добро регетон изпълнение за Voy A Llevarte Pa Pr, най-добър ърбан албум и най-добра ърбан песен за DtMF.

След като благодари на семейството си и на всички, които са работили по албума, Бед Бъни завърши благодарствената си реч с думите: „Пуерто Рико, обичам те, благодаря ти“. Това са силни думи, които отдават почит на албума, който е и любовно писмо към острова му, отбелязва Асошиейтед прес.

Бед Бъди, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, наскоро приключи поредица от концерти в Пуерто Рико и по-късно този месец тръгва на световно турне. Не са предвидени спирки в САЩ, тъй като изпълнителят се опасява, че феновете му могат да бъдат преследвани от имиграционните власти, отбелязва АФП. Единственото изключение ще бъде шоуто по време на полувремето на Супербоул на 8 февруари в Калифорния. Това решение възмути привържениците на президента на САЩ Доналд Тръмп, които критикуват Бед Бъни, че пее изключително на испански език и размива границите между половете с облеклото и грима си, припомня АФП.

Музикантът обясни на испански език по телевизия Ен Би Си, че участието му на полуфинала на Супербоул е „победа“ за всички латиноамериканци в САЩ.

Наградата за песен на годината отиде при Карол Джи, Андрес Хаел Кореа Риос и Едгар Барера за Si Antes Te Hubiera Conocido. Алехандро Санс спечели приза за най-добър съвременен поп албум на годината за ?Y Ahora Que?, както и статуетката за запис на годината за Palmeras En El Jardin.

Палома Морфи спечели приза за най-добър нов изпълнител.

Рафаел, който беше почетен като Личност на 2025 г., изпълни емоционално Que Sabe Nadie и Mi Gran Noche, като покани публиката да пее заедно с него. Това стана, след като Карлос Сантана даде старт на музикалните изпълнения - по-конкретно, Малума изпя хита на Сантана от 1970 г. Oye Como Va заедно с легендарен китарист, информира Асошиейтед прес. След това и други изпълнители отдадоха почит на Сантана - Кристиан Нодал се присъедини за Corazon Espinoza, а „Групо фронтера“ представи съвместния си проект с виртуозния музикант от 2025 г. Me Retiro.

На сцената се качиха също Айтана със своята типична електро-поп музика, Алехандро Санс изпълни няколко песни, сред които El Vino De Tu Boca и Las Guapas, а Рау Алехандро пренесе Пуерто Рико във Вегас с Khe?, бачатата Silencio, Falsedad и Carita Linda. След това Дани Лукс, Какало и Иван Корнехо представиха съвременни мексикански ритми. Пепе Агилар продължи със своите мариачи, изпълнявайки El Cihualteco и El Fuereno.

Карол Джи и легендата на мексиканската музика Марко Антонио Солис в дует изпяха романтичната балада Coleccionando Heridas.

Две от най-известните групи в регионалната мексиканска музика - "Групо Фронтера" и "Фуерса рехида", изпълниха съвместния си хит Me Jalo, след което публиката чу Marlboro Rojo. Тази песен е включена в последния албум на "Фуерса рехида" -111xpantia, пожънал успех тази година, допълва Асошиейтед прес.

Аржентинското дуо Ка7риел и Пако Аморосо бе отличено в категориите къс и дълъг музикален клип съответно за ‘#Tetas’ и за Papota, за алтернативна песен на годината за ‘#Tetas’, за алтернативен музикален албум за Papota и за поп песен за El dia del amigo. Дуото спечели общо пет"награди „Грами“ за латино музика, като се изравни с отличията, които взе Бед Бъни тази година.

Наградите "Грами" за латино музика бяха раздадени за 26 път. Водещи на церемонията в Лас Вегас бяха Малума и Розелин Санчес.