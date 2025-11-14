Литературни творби и рисунки за организирания в Шумен международен конкурс „Моята мечта за Коледа“ се приемат до 6 декември

Литературни творби и рисунки за участие в шестото издание на международния конкурс „Моята мечта за Коледа“ на Литературен клуб „Български език и творчество“ и Народно читалище „Добри Войников-1856“ в Шумен се приемат до 6 декември, съобщават от културната институция в областния град.

Конкурсът е посветен на християнския празник Коледа. В края на отиващата си година организаторите приканват младите творци, приятелите на литературата и изобразителното изкуство - да опишат със слово и четка своите мечти за по-добър свят и мир на планетата, отбелязват от шуменското читалище.

Оттам допълват, че отчитането на резултатите и награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 19 декември в залата „Сава Доброплодни“ на Народно читалище „Добри Войников-1856“.

Както БТА съобщи, през 2024 г. шуменското читалище и Литературният клуб "Български език и творчество" организираха за пета поредна година конкурса „Моята мечта за Коледа“.