Подробно търсене

Литературни творби и рисунки за организирания в Шумен международен конкурс „Моята мечта за Коледа“ се приемат до 6 декември

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Литературни творби и рисунки за организирания в Шумен международен конкурс „Моята мечта за Коледа“ се приемат до 6 декември
Литературни творби и рисунки за организирания в Шумен международен конкурс „Моята мечта за Коледа“ се приемат до 6 декември
Снимки: Народно читалище „Добри Войников-1856“ в Шумен и БТА/Архив
Шумен ,  
14.11.2025 08:15
 (БТА)

Литературни творби и рисунки за участие в шестото издание на международния конкурс „Моята мечта за Коледа“ на Литературен клуб „Български език и творчество“ и Народно читалище „Добри Войников-1856“ в Шумен се приемат до 6 декември, съобщават от културната институция в областния град. 

Конкурсът е посветен на християнския празник Коледа. В края на отиващата си година организаторите приканват младите творци, приятелите на литературата и изобразителното изкуство - да опишат със слово и четка своите мечти за по-добър свят и мир на планетата, отбелязват от шуменското читалище. 

Оттам допълват, че отчитането на резултатите и награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 19 декември в залата „Сава Доброплодни“ на Народно читалище „Добри Войников-1856“. 

Както БТА съобщи, през 2024 г. шуменското читалище и Литературният клуб "Български език и творчество" организираха за пета поредна година конкурса „Моята мечта за Коледа“

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:08 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация