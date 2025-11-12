До края на годината ще излезе новият албум на „Мистерията на българските гласове“

До края на годината ще излезе „Гласове и струни“, новият албум на „Мистерията на българските гласове“, научи БТА от екипа на световноизвестния хор.

„Замислен като мост между паметта и творчеството, с „Гласове и струни“ хорът изследва диалога между богатите си, наследствени полифонии и елегантността на струните на Quarto. Албумът редува оригинални композиции и преосмислени версии на емблематични класически произведения („Ерген деда“, „Сватба“), преработени със съвременна чувствителност от композитора и диригент Георги Андреев. Тази нова глава остава дълбоко вкоренена в идентичността на хора, като същевременно отваря нови перспективи и потвърждава способността му да се преоткрива, без да губи своята същност“, коментират от френския лейбъл Miliani, издател на бъдещия албум.

Ден след излизането на „Момина токата“ – първият сингъл от предстоящия албум и 35 години след първия акапелен концерт в парижката зала „Олимпия“, тази година изпълнителките отново получиха несекващи възторзи и аплаузи от станалата на крака публика, коментират от екипа.

„Това е третият концерт на ансамбъла, на който присъствах след Ню Йорк през деветдесетте и преди няколко години в София, с Лиса Джерард. Изживяването всеки път беше различно. Елегично-носталгично, мечтателно-иновативно до смело авангардно, но винаги се запазва тази мистерия, с която българският глас е преминал през вековете, за да достигне до големите световни сцени. И знаменитата „Олимпия” се изпълни с мистерия и музика. Париж прие и награди с бурни аплодисменти изпълнителите. Още един покорен връх от таланта на българските музиканти“, разказва Надя Розева, една от българите, присъствали на повторния триумф в Париж.

Франция е поредната европейска страна след Италия, Норвегия, Португалия, Франция, Ирландия, която прие с любопитство и с възторг „Гласове и струни“, представени за първи път в София през лятото на 2023 г. И в Париж публиката горещо аплодира неповторимата амалгама от звуци и чувства, която докосва сърцата с магията на родния фолклор, в необичайна комбинация с класическия звук на Quarto, допълва Розева.

По думите ѝ ценителите на добрата музика във френската столица са можели от дистанцията на времето и на бързо променящите се вкусове да оценят най-новия творчески проект на ансамбъла.

„Защо „Мистерията на българските гласове“ е толкова завладяваща?“, пита риторично Макс Дозолм в подкаста си за радио France Musique по повод гостуването на ансамбъла в Париж: „Дали заради странността на тембрите, разнообразието от ритми, смесицата от Изток и Запад, или просто заради тази перфектна точност? „Мистерията на българските гласове“ е в мира, който те ни носят. Ако всички гласове са мистериозни, то някои съумяват да ни предадат своята мистерия“.

От екипа на хора припомнят, че в Словакия „Мистерията на българските гласове“ пя на една сцена със звезди като Morcheeba, Massive Attack, фронтмени на откриващия концерт на тридневния мащабен фестивал „Похода“, Иги Поп и Queens of the Stone Age. С акапелна програма прочутият ни хор гостува за втори път на Доломитите в Италия, в Швейцария и в абатство от XIX в. в Белгия.

/ДД