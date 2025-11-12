Колективът на библиотеката в Разград засади дърво по повод на 155-годишнината на културната институция

Колективът на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ в Разград засади юбилейно дръвче пред сградата на културната институция. „В навечерието на 155-ата годишнина на библиотеката спазихме старата българска традиция, че всеки човек поне веднъж в живота си трябва да засади дръвче. Дървото, което оставяме на поколенията е от вида ясен. Избрано е неслучайно, защото е издръжливо и живее до 250 години“, каза за БТА главният библиотекар Мила Маринова. Тя подчерта, че дървото намира своя дом пред сградата на библиотеката като символ на сила и мъдрост, устойчивост и дълголетие. До него беше поставена табела с надпис, че е посадено на 12 ноември 2025 г. от колектива на библиотеката по повод на 155-годишнината на институцията.

Първата лопата пръст при засаждане на дървото хвърли директорът на библиотеката Димитър Петров. След него, с пожеланието ясенът да расте силен и издръжлив, в засаждането участва и екипът на културната институция.

Засаждането на дървото е част от инициативите, свързани с празничното отбелязване на 155-ата годишнина от създаването на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“. Тържественото честване на юбилея е на 14 ноември в залата на Народното читалище „Развитие 1869“ в Разград. „Избрали сме символично тържеството да е в читалището, защото началото на библиотечното дело се поставя там. Народното читалище „Развитие 1869“ е основано през декември 1869 г. от Димо Хранов заедно с група възрожденци. То играе ключова роля в просветното и културното развитие на града, полагайки основите на съвременното образование, музейното дело и театъра. През 1870 г. е създадена и неговата библиотека, която днес е част от Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев““, разказа Мила Маринова. В празничното събитие ще участват хор „Железни струни“, музикалната школа „Илия Бърнев“, балетната школа към НЧ „Развитие 1869“ и детският танцов ансамбъл „Лудогорче“ към Капанския ансамбъл. Част от тържественото мероприятие ще е и отчитането на резултатите от XI издание на Националния литературен конкурс „Поетични хоризонти на българката". Инициативата е посветена на поетесата Станка Николица Спасо-Еленина и 190-годишнината от рождението ѝ. Честването ще уважат представители на общината и областната администрация, на институциите в града, на училища, издателства и читатели.

„С упоритост и с вяра, че книгата, знанието, духа и мъдростта ще пребъдат. Така се оцелява 155 години“, заяви Мила Маринова. Тя подчерта, че развитието на обществото не може да съществува без книгата, без този храм на знанието. „Стъпвайки на тази основа с цялата отговорност, която носим, сме вперили поглед в бъдещето и новите хоризонти. Библиотеката трябва да отговаря на все по-големите изисквания на нашите читатели - съвременна, модерна, красива, уютна не само като сграда, но и като богат библиотечен фонд“, каза още Маринова. Тя припомни, че за посрещането на всички тези предизвикателства разградската културна институция реализира проект по програма „Технологично обновление, технологично оборудване и насърчаване на четенето, медийна и информационна грамотност в обществените библиотеки“.