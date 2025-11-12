Изложба с картини на Олга Шеханова-Шишкова ще бъде открита в Нови пазар

Изложба с картини на Олга Шеханова-Шишкова (1895 - 1978) ще бъде открита днес в Общинската художествена галерия (ОХГ) "Петър Персенгиев" в Нови пазар. Ще бъдат представени 50 платна на художничката, която е творец с ярък почерк и значим принос към българската живопис, каза за БТА директорът на галерията Борислава Борисова.

"В изложбата са включени и пет реставрирани картини, върнати към нов живот благодарение на реализирания проект на Художествена галерия "Никола Маринов" – Търговище. Експозицията не е просто среща с едно забележително художествено наследство, тя е и напомняне за устойчивата сила на изкуството да преодолява времето, да вдъхновява и да събира хората около красотата и духа на твореца", добави Борисова.

Тя допълни, че директорът на Художествена галерия "Никола Маринов" Пламен Проданов ще присъства на откриването на изложбата в Нови пазар и ще разкаже повече за проекта, процеса на реставрация и за Олга Шеханова-Шишкова.

Както БТА съобщи, реставрирани творби на художничката Олга Шеханова-Шишкова представи в изложба Художествената галерия в Търговище през октомври т.г. Експозицията, озаглавена "Финалът на проекта", бе официално открита пред ученици, художници и ценители на изобразителното изкуство. След откриването на изложбата директорът на Националната галерия Анелия Николаева представи лекция „Живот и творчество на Олга Шеханова-Шишкова“.