Историческият музей в Горна Оряховица показва находките от крепостта „Ряховец“ от последните 10 години

Историческият музей в Горна Оряховица ще покаже в изложба най-интересните находки от крепостта „Ряховец“ от последните 10 години, съобщиха от пресцентъра на културната институция. Експозицията ще бъде официално открита на 17 ноември и в нея ще бъдат включени и артефакти от открития наскоро средновековен еднокорабен църковен храм с некропол, разкрити в северното подградие на крепостното съоръжение. Посетителите ще видят разнообразни по хронология и вид находки като монети, ножчета, части от керамични съдове. Чрез илюстративен материал те ще наблюдават етапи от проучванията, а също така и част от работата на учениците от Археологическа школа „Ряховец“.

Домакините на изложбата припомниха, че през 2015 г. крепостта получи статут с категория „национално значение“, а след 25-годишно прекъсване бяха подновени археологическите проучвания. Екипът, който провежда разкопките, е с ръководител Илиян Петракиев от Регионален исторически музей – Велико Търново, заместник-ръководител Мая Иванова от Исторически музей – Горна Оряховица и научен консултант проф. д-р Хитко Вачев от Регионален исторически музей – Велико Търново. Досега са проучени пет сектора – главна (югоизточна) порта, северна порта, западна порта с част от прилежащата й крепостна стена и вътрешни терени, южно подградие и северно подградие на крепостта, като са разкрити структури и материали от III–II хил. пр. Хр. до ХIV в.

През 2021 г. при изкопни дейности за рекултивация на депо за битови отпадъци в източното подградие на крепостта е открит некропол от ХIII в. Част от него, заедно с регистрирано селище, са проучени в периода 2021-2025 г. от екипа, който работи и на крепостта. Откритите археологически структури, сред които гробове, полувкопани жилища, огнища и ями, се отнасят към ХIII век. До момента са проучени общо 15 гроба с някои особености, които показват известно отклонение от християнския погребален обред и ями с животински кости от говеда и цели черепи на коне и крава.

На крепостта „Ряховец“ се организира и археологическа школа за ученици от местните училища. Инициативата е дело на Исторически музей - Горна Оряховица и екипа, който провежда теренните проучвания, като през годините школата е подкрепена от местния бизнес.

БТА припомня, че от Историческия музей в Горна Оряховица вече показаха пред медии част от находките от тазгодишните проучвания.

На 31 октомври в музея беше открита и изложбата „Книгите Будители“. Тя включва част от богатия фонд от старопечатни книги, а експозицията има за цел да събере средства за реставрацията на ценните екземпляри.