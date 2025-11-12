Подробно търсене

Актьори, музиканти и режисьори се включват в четвъртото издание на „Чуй гласа ми“, снимки – инициатори
София,  
12.11.2025 12:09
 (БТА)

За четвърта поредна година популярни български мъже разкриват чрез изкуство своята уязвимост в „Чуй гласа ми“. Този път проектът представя нови лица, нови гласове и нови форми на изкуство, които отварят пространство за съпреживяване, грижа и човечност, коментират организаторите от Emprove.

По думите им целта е да се нормализира все повече темата за мъжкото ментално здраве и да се насърчи споделянето чрез примера на други мъже: „Неслучайно събитието се провежда всеки ноември – месецът на световната кампания #Movember – с напомнянето, че грижата за менталното здраве е точно толкова важна, колкото и за физическото. 

Откриването е на 14 ноември в галерия Monument. Тазгодишните участници са актьорът и тв водещ Башар Рахал, легендарният музикант Васко Кръпката, световноизвестният парапланерист Веселин Овчаров, актьорът Владимир Зомбори, водещият Драгомир Симеонов, доктор Иван Сигридов, рапърът и креативен директор Илия Григоров, актьорът и влогър Стефан Попов-Чефо и режисьорът Явор Гърдев.

Портретите в „Чуй гласа ми” са на Павел Червенков. Гласовете на мъжете са уловени от Емилиян Гацов-Елби – композитор на театрална и филмова музика. 

„През 2025 г. визуалният артист Виктор Попов надгражда познатите форми на изложбата – фотографията и звука, като представя участниците в нова светлина. В неговата видеостена мъжете са уловени непосредствено след своите изповеди – без инструкции, без режисура, без защита. Камерата се превръща в огледало, в което те срещат себе си, а зрителят – тяхната уязвимост. Погледите продължават 12 минути – време, в което черупката се разпуква, маските падат и истинският образ излиза наяве. Това е медитативен акт на взаимно гледане, в който зрителят се свързва с ритъма и присъствието на другия“, разказват организаторите.

/ДД

/ВБ/

06.11.2024 10:44

Популярни мъже призовават „Чуй гласа ми“ в изложба, посветена на мъжкото емоционално здраве

Актьорът Александър Кадиев и писателят Георги Господинов са сред лицата на тазгодишното издание на фотоизложбата „Чуй гласа ми“. Това е третото издание на кампанията, която прави темата за мъжкото емоционално здраве по-достъпна през изкуството.
27.11.2023 07:00

За последиците от „токсичната мъжественост“ и защо мъжете трябва да говорят - психологът Матей Иванов разказва за кампанията "Чуй гласа ми"

Трябва да се разбие стереотипът и очакванията на обществото, че мъжете винаги и на всяка цена трябва да бъдат силни и справящи се. Натоварени с тези очаквания, те са склонни да избягват търсенето на помощ и грижата за тяхното психично здраве. Така смята клиничният психолог Матей Иванов, който е един от участниците в кампанията на фондация Emprove „Чуй гласа ми“.

