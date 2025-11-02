Българският филм „Лабиринтът на София“ спечели първо място на Zagreb TourFilm Festival 2025. Филмът беше отличен сред над 80 международни заглавия, съобщават от екипа на 8pm – PR студио.

Zagreb TourFilm Festival 2025 се проведе в хърватската столица в периода между 15 и 18 октомври. Филмът на режисьора Калоян Николов и оператора Петър Драганов разказва за посещението на японския колектив от илюстратори IC4DESIGN в столицата ни през 2022 г. Най-разпознаваемият техен проект, не само в България, са книгите „Детектив Пиер”. Именно заради тях преди три години Николай Рашков от Eurospeed се свързва с илюстраторите, за да направят детайлна картина на столицата ни.

„Лабиринтът на София“ проследява как Хиро Камигаки и неговият творчески колектив IC4DESIGN се вдъхновяват от улиците на София и вплитат местната култура и фолклор в своето произведение.

„Създаден с невероятно отдаден и талантлив екип, този филм е един интересен и различен проект, по който сме имали честта да работим през последните няколко години. За мен значи страшно много, че получава признанието, което заслужава”, казва операторът и продуцент Петър Драганов.

“Работата с японските илюстратори от IC4Design върху “Лабиринтът на София” беше наистина забележително преживяване. Въпреки културните и езиковите различия, успяхме да създадем нещо специално заедно - доказателство, че изкуството наистина е универсален език. Радвам се, че успяхме да не се изгубим в превода и да уловим истинската същност на тяхната визия и творчество", коментира режисьорът и продуцент Калоян Николов.

Zagreb TourFilm Festival има за цел да отличава филми и аудио-визуални продукции, които популяризират туризма и да служи за вдъхновение на хората в туристическата индустрия. Това е четиринадесето издание на този престижен международен фестивал на туристически филми - член на елитната асоциация CIFFT.

„Много сме щастливи, че проектът ни с IC4DESIGN продължава да вълнува, при това на международната сцена. Освен филм, с техния екип успяхме да реализираме и изложба в Националната галерия, която беше много добре приета и посетена. Водим разговори да направим и втора изложба в следващите месеци“, отбелязва Николай Рашков от Eurospeed.

Планира се скоро филмът да има прожекции и в България.

/ЕМС/