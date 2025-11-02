site.btaБългарският филм „Лабиринтът на София“ спечели първо място на Zagreb TourFilm Festival 2025
Българският филм „Лабиринтът на София“ спечели първо място на Zagreb TourFilm Festival 2025. Филмът беше отличен сред над 80 международни заглавия, съобщават от екипа на 8pm – PR студио.
Zagreb TourFilm Festival 2025 се проведе в хърватската столица в периода между 15 и 18 октомври. Филмът на режисьора Калоян Николов и оператора Петър Драганов разказва за посещението на японския колектив от илюстратори IC4DESIGN в столицата ни през 2022 г. Най-разпознаваемият техен проект, не само в България, са книгите „Детектив Пиер”. Именно заради тях преди три години Николай Рашков от Eurospeed се свързва с илюстраторите, за да направят детайлна картина на столицата ни.
„Лабиринтът на София“ проследява как Хиро Камигаки и неговият творчески колектив IC4DESIGN се вдъхновяват от улиците на София и вплитат местната култура и фолклор в своето произведение.
„Създаден с невероятно отдаден и талантлив екип, този филм е един интересен и различен проект, по който сме имали честта да работим през последните няколко години. За мен значи страшно много, че получава признанието, което заслужава”, казва операторът и продуцент Петър Драганов.
“Работата с японските илюстратори от IC4Design върху “Лабиринтът на София” беше наистина забележително преживяване. Въпреки културните и езиковите различия, успяхме да създадем нещо специално заедно - доказателство, че изкуството наистина е универсален език. Радвам се, че успяхме да не се изгубим в превода и да уловим истинската същност на тяхната визия и творчество", коментира режисьорът и продуцент Калоян Николов.
Zagreb TourFilm Festival има за цел да отличава филми и аудио-визуални продукции, които популяризират туризма и да служи за вдъхновение на хората в туристическата индустрия. Това е четиринадесето издание на този престижен международен фестивал на туристически филми - член на елитната асоциация CIFFT.
„Много сме щастливи, че проектът ни с IC4DESIGN продължава да вълнува, при това на международната сцена. Освен филм, с техния екип успяхме да реализираме и изложба в Националната галерия, която беше много добре приета и посетена. Водим разговори да направим и втора изложба в следващите месеци“, отбелязва Николай Рашков от Eurospeed.
Планира се скоро филмът да има прожекции и в България.
/ЕМС/
/ХК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина