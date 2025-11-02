Певецът Антон Котас ще изнесе първия си голям концерт в София

Певецът Антон Котас ще изнесе днес, 2 ноември, първия си голям концерт в София, в Joy Station. Тогава ще бъде и премиерата на новия му сингъл „Kaфене Виена“, информират организаторите.

По думите им предстоящото събитие идва две години след дебюта в „Гласът на България“, а младият артист ще събере репертоара си в концептуално винтидж шоу, наречено Back To Music Rehab.

„Концертът ще бъде своеобразна машина на времето, която Антон ще навигира заедно с групата си „Перфектното число“ – Христомир Събчев (барабани), Христо Стакев (китара) и Тервел Вълчанов (бас). С изключителен звук и добра енергия те ще пренесат феновете към 50-те години на миналия век с класики на титани като Елвис , Чък Бери и Джери Лий Луис, и ще ги върнат в наши дни на дансинга с авторска музика и хитовете на Ед Шийран и Ейми Уайнхаус“, разказват от екипа.

„Идеята за „Кафене Виена" започна да зрее от ден първи от познанството ни с Ангел Дюлгеров в „Гласът на България“, но доби завършен вид близо две години по-късно, докато пътувах за границата между Южна и Северна Корея. Тази песен е метафора за свят, който се разпада - не само физически, но и духовно. Това е предупреждение, че хаосът и духовната празнота около нас са знаци за криза на самото човечество“, казва Антон Котас.

Създадена по текст на 16-годишния Антон Котас, „Кафене Виена“ е третият му творчески проект с Ангел Дюлгеров - китарист и продуцент, който е част екипа и на Лили Иванова.

На 19 октомври Котас, който от 9-годишен се снима във филмови продукции и нашумя с участието си в романтичната поредица After, ще се качи и на сцената „Арена 8888 София“ като специален гост на шоуто на Павел Колев и Ицака. До края на годината пазарен факт ще стане и дебютният мини албум на Антон Котас.

/ДД