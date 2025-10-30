Двете концепции на обща стойност 37 млн. лв. на Община Кюстендил са класирани на първо и второ място сред всички подадени в Югозападна България

Двете концепции на обща стойност 37 млн. лв. на Община Кюстендил са класирани на първо и второ място сред всички подадени концепции в Югозападна България по втората покана за Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ-2), съобщават от пресцентъра на Община Кюстендил.

Кметът Огнян Атанасов посочи, че класирането на двете концепции на водещи позиции е ясен знак за силната проектна готовност, стратегическото мислене и успешното партньорство на Община Кюстендил с останалите общини, институции и граждански организации от региона. По думите му това е поредна важна стъпка към превръщането на Кюстендил в модерен, зелен и социално устойчив град, който е двигател на развитието в Югозападна България и пример за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход.

Проектите обхващат ключови инвестиции в градската, социалната, здравната и образователната инфраструктура като енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради и подобряване на зелената градска среда, изграждане на социални жилища за уязвими групи и млади специалисти, реконструкция и модернизация на Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"- фасада и покрив, изграждане на Център за резидентна грижа за възрастни лица, инвестиции в здравната инфраструктура на МБАЛ "Д-р Никола Василиев", създаване на високотехнологична лабораторна инфраструктура за анализи и диагностика в растениевъдството в Института по земеделие – Кюстендил, мерки за превенция и управление на риска от наводнения, както и действия за повишаване на екологичната устойчивост.

В подготовката и изпълнението на концепциите Община Кюстендил работи в партньорство с Община Благоевград, Община Кочериново, Община Симитли, Югозападен университет "Неофит Рилски", Института по земеделие – Кюстендил, МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД – Кюстендил, както и със Сдружение "Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО".

На пресконференция, провела се на 10 октомври 2025 г., ръководителят на Областен информационен център Кюстендил Любомира Велинова обяви, че в област Кюстендил има предвидени дейности по три концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).