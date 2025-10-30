Доналд Тръмп обяви след срещата си със Си Цзинпин в Южна Корея, че ще намали митата за Китай

Американският президент Доналд Тръмп описа днешната си среща с китайския лидер Си Цзинпин като успешна и съобщи, че ще намали митата за стоки от Китай, докато Пекин се е съгласил да позволи износа на редкоземни елементи за САЩ и да купува американска соя, информира Асошиейтед прес.

Тръмп заяви на борда на "Еър Форс 1", че САЩ ще намалят въведените по-рано тази година мита срещу Китай, свързани с производството на фентанил, от 20 на 10 процента. Така комбинирана митническа ставка за китайски стоки, внасяни в САЩ, ще намалее от сегашните 57 на сто до 47 на сто.

"Мисля, че на скалата от 0 до 10, където 10 е най-доброто, бих казал, че срещата беше 12", каза Тръмп за срещата си с президента Си Цзинпин в южнокорейския пристанищен град Пусан - близо до мястото, където по-рано състоя срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) в Гьонгджу.

Тръмп заяви, че ще посети Китай през април, а Си ще пристигне в САЩ "скоро след това". Той уточни, че двамата са обсъдили и износа на авангардни компютърни чипове за Китай, като добави, че "Енвидиа" (Nvidia) ще преговаря по въпроса с китайски представители.

По думите на американския държавен глава Вашингтон и Пекин могат да подпишат търговско споразумение "много скоро".

В началото на срещата между Тръмп и Си китайският лидер прочете подготвено предварително изказване, в което подчерта готовността си да работят заедно въпреки различията.

"Нормално е двете водещи икономики в света да имат от време на време разногласия", подчерта Си Цзинпин.

От китайска страна не последваха коментари за срещата или за резултатите от нея.

Китай е изправен пред нови митнически ставки тази година в размер на 30 на сто. 20 на сто бяха свързани с ролята на азиатската страна в производството на фентанил, който след това бива внасян в САЩ. През април обаче Тръмп обяви планове да увеличи ставката за китайските стоки до 145 на сто, но изостави тези планове, след като пазарите реагираха негативно.

На 10 октомври Тръмп заплаши със 100-процентова тарифа Китай заради ограниченията на Пекин върху износа на редкоземни елементи.