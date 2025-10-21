Подробно търсене

Отбранителният сектор даде тласък фондовите пазари в Европа

Галя Горнишка
Отбранителният сектор даде тласък фондовите пазари в Европа
Отбранителният сектор даде тласък фондовите пазари в Европа
Снимка: Спас Стамболски/БТА, архив
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
21.10.2025 11:37
 (БТА)
Етикети

Водещите индекси на основните европейските фондови пазари се движат възходящо в търговията преди обед на фона положителния импулс при акциите на отбранителните компании от началото на седмицата, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се покачи с 21,78  пункта или 0,09 на сто до 24 280,58 пункта към 11:15 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 прибави 12,21 пункта или 0,15 на сто до 8218,28 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 29,81 пункта или 0,32 на сто до 9433,38 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,63 пункта или 0,11 на сто до 572,73 пункта.

/ЦМ/

Свързани новини

20.10.2025 11:34

Индексите на водещите европейски фондови пазари се повишават в първата за седмицата търговия

Индексите на водещите европейски фондови пазари са на зелена територия в днешната ранна търговия след няколко бурни дни, в които инвеститорите анализираха данните за измами с кредити, отпуснати от регионалния банки в САЩ, предаде Си Ен Би Си. Във

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:47 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация