Председателят на Украинската търговско-промишлена палата призова българските компании да не пропускат подходящия момент и да се включат във възстановяването на родината му

Председателят на Украинската търговско-промишлена палата Генадий Чижиков призова днес по време на бизнес форум българските компании да не пропускат подходящия момент и да се включат в процеса по възстановяване на Украйна. Хайде да мислим заедно за изграждането на украински логистичен хъб, ние сме много заинтересовани пътищата през България да вървят към Азия, на юг към Африка и към други страни, обърна се Чижиков към бизнеса.

Сега ще се разкриват грамадни възможности пред Европейския съюз, включително и грантове за възобновяването на Украйна. Не чакайте, утре вече може да е късно, започвайте да мислите сега как може да се работи, призова деловите среди председателят на Украинската търговско-промишлена палата в рамките на българо-украинския бизнес форум с двустранни срещи. Той е организиран от Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Българо-украинската индустриална камара, Посолството на Украйна в София и Украинската търговско-промишлена палата. В деловата среща, която поставя акцент върху секторите: селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, енергетика, инфраструктура и логистика, участват над 30 украински фирми и представители на български компании.

Генадий Чижиков изтъкна, че двете страни имат огромни възможности за сътрудничество. Украйна сега се бори, но ние активно си сътрудничим с Европейския съюз от гледна точка на възстановяването и аз съм абсолютно сигурен, че българските предприемачи могат да изиграят много важна роля в възобновяването на Украйна, допълни председателят на Украинската търговско-промишлена палата. По думите му основните насоки на българо-украинското сътрудничество са логистиката и инфраструктурата, енергетика, IT технологиите, малкият и среден бизнес. Чижиков отбеляза и възможностите за сътрудничество в хранителната промишленост, като покани българските фирми да изграждат преработвателни предприятия в Украйна, чиято продукция да се продава в целия свят.

Той отбеляза, че повече от 1600 украински компании работят в България и над 350 български фирми са инвестирали в родината му, като изтъкна, че Украйна се нуждае от повече. По думите му за времето на войната ролята и значението на България кардинално се е променила и допълни, че сега страна ни е икономически хъб, посочвайки, че това са възможности за логистиката, която в момента е от особена важност за Украйна.

Украйна обича България, сега имиджът на България в Украйна е много висок, Украйна очаква сътрудничество с вас, обобщи Генадий Чижиков, изтъквайки подкрепата на страната ни за Украйна.

Артьом Рибченко, заместник-министър на общностното и териториалното развитие на Украйна, посочи, че България е в топ 10 на страните партньори на Украйна и е стратегически партньор за неговата страна. Той каза, че сътрудничеството в процеса на възстановяването на Украйна не е само в областта на строителството, а и в социална сфера, енергетиката. Сигурен съм, че българският бизнес ще намери своето място и ние винаги помагаме на всяко ниво, увери Рибченко участниците във форума.

Посланикът на Украйна Олеся Илашчук отбеляза, че България традиционно е най-големият търговски партньор на Украйна на Балканите и много важен пазар за украински продукти, както и важен партньор за съвместно навлизане на пазарите и на трети страни. Мястото и ролята на Украйна във външнотърговския оборот на България също непрекъснато нарастват, посочи дипломатът.

Според нея съвместните инициативи в областта на агропеработката, производството на органична продукция и логистиката могат да открият нови възможността и за двете страни. Традиционно важен за двустранните отношения между Украйна и България е енергийният сектор, каза посланикът и посочи, че има значителен потенциал в развитието на съвместни проекти в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност, модернизацията на енергийната инфраструктура, както и в обменена опит в енергийната устойчивост. По думите й трябва да бъде засилено сътрудничество в областта на инфраструктурата и логистиката по отношение на диверсификация на маршрутите и реализирането на нови транспортни и логистични проекти в Дунавския регион и Черноморския басейн. Потенциал за сътрудничество има и в областта на дигиталната трансформация, обмена на опит в киберсигурността, изкуствения интелект и развитието на стартъп екосистеми. Мащабното възстановяването на Украйна откри перспективи и за строителната индустрия на България, допълни дипломатът.

Тя изрази благодарността на Украйна за принципната позиция на България и подкрепа за държавния суверенитет и териториална цялост на родината й. Украйна цени политическата, финансова, енергийната, хуманитарна и военно-техническа помощ, предоставена от България и човешката помощ, каза посланикът на Украйна и отбеляза, че това не е благотворителност, а инвестиция в укрепването е на Източния фланг на ЕС и на НАТО. Тя каза, че се оценява и последователна подкрепа на България за присъединяването на Украйна към ЕС и НАТО.

Лилия Иванова, председател на Българо-украинската индустриална камара, също посочи по време на форума, че Украйна е един от най-важните търговски партньори на България. През 2024 г. взаимната търговия отчита 1,8 на сто дял от общия стокообмен на България, съответно - 1,2 на сто дял от износа, и 2,3 на сто дял от вноса, каза Иванова и посочи, че през първите пет месеца на 2025 г. стокообменът между България и Украйна бележи близо 6 процента ръст. Сред основните водещи стокови групи от износа ни за Украйна са торове, медикаменти, нефтени масла, а от вноса - полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, слънчогледово, шафраново и памучно масло, плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани. Сред факторите, които влияят за интензификацията на стокообмена между двете страни, Иванова открои Споразумението за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия между Европейския съюз и Украйна от 2017 г. , както и фактът, че в Украйна живеят над 200 000 българи, а в България много украинци са намерили своята втора родина и място за бизнеса си. Тя цитира данни на БНБ, според които сумарните преки инвестиции от Украйна в България към края на 2024 година възлизат на 307,4 милиона евро. Инвеститорският интерес към България от страна на украинците е насочен предимно към недвижими имоти, регистриране на търговски представителства, учредяване на фирми, главно защото това е облекченият път към европейските пазари, посочи още председателят на Българо-украинската индустриална камара.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изтъкна, че България и Украйна са дългогодишни приятели и напомни, че страната ни полага усилия за постигането възможно най-скоро на мирното решение на войната в Украйна. Ние обаче, търговските палати, сме длъжни да мислим и за бъдещето, когато започне възстановяването на Украйна, каза Симеонов. Той посочи, че не бива и да спира търговският обмен между двете страни и отбеляза, че както с днешното участието на фирмите във форума, така и по принцип има интерес в бизнеса към сътрудничество с Украйна. Симеонов допълни, че колкото по-рано идеите бъдат обменени с потенциалните партньори, толкова по-добре ще бъде обмислено съответното сътрудничество и взаимните инвестиции.