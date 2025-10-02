Новата процедура по Програма "Техническа помощ" е строго фрагментирана, каза пред БТА експертът Виктория Ангелова

Новата процедура "Активни и компетентни организации на гражданското общество за повишаване на добавената стойност на политиката на сближаване в България" по Програма "Техническа помощ“, която е насочена към неправителствени организации (НПО), е за хоризонтална техническа помощ, което прави процедурата много строго фрагментирана. Това каза пред БТА Виктория Ангелова, държавен експерт в отдел "Програмиране и договаряне" към дирекция "Добро управление" в администрацията на Министерския съвет.

Днес експерти от дирекция "Добро управление" проведоха информационен ден по процедурата в Регионален исторически музей - Стара Загора.

Виктория Ангелова посочи, че новата процедура е за повишаване на административния капацитет на неправителствени организации, които са пряко ангажирани или предмета им на дейност отговаря на някои от хоризонталните теми, или самите те са били ангажирани с разработване на програмите още от Националната стратегическа референтна рамка, програмите от Споразумението за партньорство или самото Споразумение за партньорство. "Това, което е много специфично в тази процедура в рамките на програма "Техническа помощ", е, че тук говорим за хоризонтална техническа помощ, което прави процедурата много строго фрагментирана", каза експертът.

Тя обясни, че целта на процедурата е да се повиши капацитетът на неправителствените организации или така наречените организации на гражданското общество, за да могат те първо да разбират по-добре документите, които в изпълнение на програмите са финансирани от Европейския съюз. Тя даде пример с документи за обществено обсъждане, за които процедурата ще спомогне за по-ефективно и по-адекватно даване на предложения и по-добро разбиране на процесите, които стоят зад сложните термини, като кръгова икономика, като конкурентоспособност, като ненанасене на значителни вреди, проблемите с обществените поръчки, проблемите с държавните и минималните помощи. "Неразбирането на тези процеси много често води до неоснователни становища в процеса на обществено обсъждане и съответно забавя понякога и дори води до прекратяване на цялата процедура заради неправилно поставено становище", посочи експертът.

По нейните думи идеята на процедурата е организациите на гражданското общество, освен да познават процесите и да бъдат по-подготвени за предизвикателствата, да имат възможност организациите, които са членове на мрежи, да обменят опит вътре в рамките самите мрежи. "По тази процедура сме излезли извън обхвата на идеята, т.е. първо да търсиш възможност да правиш мрежи. Фокусът на тази фрагментация предполага самите организации на гражданското общество да имат познания, които да надградят. Специфичното е, че говорим за капацитет на организациите, които ще обучат своите собствени служители и членовете на управителните си органи и излизаме извън хипотезата те първо да наемат служители, защото това не гарантира повишаване на капацитета, а е едно временно състояние, което не може да доведе до никаква ефективност. Цели се организациите на гражданското общество да осъзнаят своята значимост и да разберат, че са подбудителите на онези интереси на самите граждани и да ги накарат те да бъдат значими", коментира пред БТА Виктория Ангелова.

Тя допълни, че насоките за кандидатстване по процедурата са строго специфични и са заложени изисквания за допустимост на кандидатите и за допустимост на дейностите, при това с много условности, които бяха представени детайлно пред присъстващите на информационния ден.