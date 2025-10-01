За мен е неразбираемо администрацията на Столична община да не може да си оправи документацията, каза министър Иван Иванов

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов каза по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия, че има неразбиране на законовите изисквания по отношение на проектите на Столична община, предложени за финансиране по инвестиционна програма.

По-рано днес от Министерството съобщиха, че за трите проекта, посочени от кмета на София като забавени, са констатирани нередности в представените документи. Повод за реакцията на ведомството е съобщеното също днес от пресцентъра на общината, че "едва 98 554 лв. държавни средства е получила Столичната община до момента по одобрените 156 проекта за 2025 г. и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден". Според общината забавянията в преводите на държавни средства по програмата за общинско финансиране застрашава разплащанията и реализацията на ключови инфраструктурни проекти в столицата.

Документациите, които постъпват от Община София и, за съжаление, от немалко общини, са изключително неразбрани по отношение на какви са исканията на закона, каза Иванов по време на блицконтрола. За проектите на Столична община за финансиране през приложение 3 към Закона за държавния бюджет липсват базови ключови документи. Разбирам, че там в момента има дефицит на кадри поради една или друга причина, заради съмненията в интегритета на един или друг служител. Разбирам ги тези моменти, но това не е извинението, посочи министърът.

На голяма част от общините документи са изрядни, каза Иванов и допълни, че очевидно административният им капацитет е достатъчен. За мен е неразбираемо администрацията на Столична община да не може да си оправи документацията, каза Иванов.