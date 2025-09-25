Ускорение при кредитирането на домакинствата и бизнеса в еврозоната през август отчита ЕЦБ

Ръст на кредитирането (на коригирана основа) на домакинствата и бизнеса в еврозоната отчита Европейската централна банка (ЕЦБ) за август. Заемите към домакинствата бележат леко ускорение – от 2,4 на сто през юли на 2,5 на сто през осмия месец на годината спрямо същия период на 2024 г., съобщават от ЕЦБ на официалната си страница. Това предполага, че потребителите продължават да търсят кредитиране, включително за покупка на жилища, потребителски стоки или образование.

Заемите към реалния бизнес (нефинансовите предприятия - бел. ред) нарастват с 3,0 на сто на годишна база – ускорение спрямо 2,8 на сто през юли. Това може да отразява засилена инвестиционна активност в бизнеса въпреки икономическата несигурност.



Темпът на нарастване на обема на т.нар широки пари (агрегатът М3 ), се е забавил до 2,9 на сто на годишна основа през август 2025 г. спрямо 3,3 на сто през юли.



М3 е индикаторът, който измерва наличните пари в обращение, сумите по разплащателните сметки, депозитите с матуритет до 2 г., депозитите, предвидени за ползване след предизвестие до три месеца и търгуемите инструменти (издадени дългови ценни книжа до 2 години, акции/дялове на фондовете на паричния пазар и репо-сделки).



Темпът на нарастване на "тесните" пари в обращение, изразени чрез паричния агрегат М1 (включващ банкноти, монети и овърнайт депозити), остава непроменен на равнище 5 на сто през август.

По отношение на депозитите в рамките на М3, тези на домакинствата са нараснали с 3,4 на сто през август (без промяна спрямо юли), депозитите на нефинансовите предприятия са се увеличили с 2,8 на сто (спрямо 2,7 на сто през юли), докато депозитите на инвестиционните фондове са се забавили значително - до 2,6 на сто през август спрямо 6,5 на сто през юли.

Краткосрочните депозити, различни от овърнайт депозитите, са намалели с 1,4 на сто през август, докато през юли спаднаха с 0,8 на сто.