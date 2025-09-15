Американските пазари започват сесиите си с ръстове, Nasdaq и S&P 500 удариха нови рекорди

Американските фондови пазари започнаха новата седмица с повишения в ранната търговия, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че търговските преговори между Вашингтон и Пекин вървят добре. Инвеститорите се подготвят и за ключовата среща на Управлението за федералния резерв тази седмица, предаде Си Ен Би си.

Индексът S&P 500 се повиши с 0,4 на сто до нов рекорд. Индексът Nasdaq Composite също достигна нов исторически връх, като се търгуваше с 0,4 на сто по-високо. Индустриалният индекс Dow Jones Industrial Average нарасна с 59 пункта, или с 0,2 на сто.

Високопоставени представители на САЩ и Китай за втори ден обсъждаха митническите ставки и предстоящия краен срок за продажба на притежаваната от Китай социална медия "ТикТок" (TikTok). В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" Тръмп заяви, че срещата между официалните лица е била положителна и че е постигната сделка "и по отношение на определена компания, която младите хора в нашата страна много искаха да спасят", като вероятно има предвид именно "ТикТок".

Съединените щати ще продължат с налагането на забрана за "ТикТок", ако Китай не отстъпи от исканията си за намаляване на митата и технологичните ограничения, съобщи Ройтерс в понеделник, позовавайки се на високопоставен американски служител, запознат с преговорите.

Докато разговорите между двете страни продължаваха, китайският пазарен регулатор обяви, че "Енвидиа" (Nvidia) е нарушила антимонополното законодателство на страната и ще продължи разследването си срещу производителя на чипове. Акциите на "Енвидиа" се понижиха с 1,8 на сто.

Акциите на "Тесла" (Tesla) поскъпнаха със 7 на сто, след като главният изпълнителен директор Илон Мъск разкри покупка на акции на стойност около 1 милиард долара – най-голямата му сделка на отворения пазар досега и първата му значителна инвестиция от 2020 г. насам. Трейдърите възприеха покупката като вот на доверие от страна на Мъск към компанията, която се стреми да насочи вниманието си към роботиката, тъй като конкуренцията в областта на електромобилите се засилва.

Повишенията на пазарите в понеделник дойдоха след публикуването на последните икономически данни, показващи отслабване на пазара на труда и забавяне на инфлацията, които подхраниха очакванията, че УФР ще намали основните лихвени проценти, когато приключи заседанието си в сряда.

Пазарът последно оценяваше на 96 на сто вероятността, че централната банка ще понижи лихвите с четвърт процентен пункт, при слаба вероятност от 3,6 на сто за по-рязко намаление с половин процентен пункт, според инструмента CME FedWatch.

"Всички индикатори клонят към това, че УФР ще намали лихвите с 25 базисни пункта", коментира Марк Малек, ръководител на инвестициите в "Сайбърт Файненшъл" (Siebert Financial).

По-ниските лихвени проценти биха могли да продължат да подкрепят фондовия пазар, който през последните месеци получи тласък от ентусиазма на инвеститорите около изкуствения интелект въпреки рисковете пред икономическите перспективи. Инвеститорите ще следят и Сената, за да видят дали Стивън Майрън ще положи клетва като гуверньор в УФР навреме за заседанието на Федералния комитет по операциите на отворения пазар (FOMC) през тази седмица.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп продължава да настоява за по-сериозни съкращения на основните лихвени проценти. Той често е критикувал лично президента на УФР Джером Пауъл, на когото даде прякора "Твърде късно" ("Too Late"), и настоява за отстраняването на един от членовете на Управителния съвет на централната банка, припомня и Асошейтед Прес.

"Твърде късно" трябва да намали лихвените проценти незабавно и с по-голямо понижение, отколкото е планирал", написа Тръмп в понеделник в собствената си социална мрежа, използвайки характерния си стил с главни букви.

На облигационния пазар доходността по държавните ценни книжа на САЩ леко се понижи, продължавайки низходящата си тенденция на фона на очакванията за предстоящи намаления на лихвените проценти от страна на УФР.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна до 4,04 на сто спрямо 4,06 на сто в края на търговията в петък.