"Юнилевър" продава на търг колекция от произведения на изкуството поради липса на пространство

Около 500 картини, скулптури и антични предмети от колекцията на производителя на храни и перилни препарати "Юнилевър" (Unilever) ще бъдат продадени днес на търг в в Хага, съобщава телевизия Ен О Ес. Става дума за творби от 19-ти и 20-ти век на относително неизвестни и чуждестранни художници, но има и големи имена като Карел Апел, Антон Пик и Дик Бруна. Част от произведенията са висяли години наред в централата на компанията в Ротердам, а друга част е събирала прах в мазето в продължение на десетилетия.

Това е жалко, смята компанията, но вече е почти невъзможно да ги окачи на стената. Причината? По-малки и по-модерни офиси. "Интериорът на офисите се променя. Това са офиси без стени или със стъклени стени", отбелязва изкуствоведът Долф Хейселбергс от аукционната къща.

С по-малко стени, на които да се окачват картини, аукционистът все по-често получава предложения за картини от компании, които някога са ги купили, за да разкрасят офисите си. "Често са малки фирмени колекции. Но такава голяма като тази е наистина уникална", казва той.

Заинтересованите лица, които са посетили деня за разглеждане миналата седмица, не дойдоха, за да купуват, а от любопитство. "Просто минавах оттук", казва местен жител пред картина на Дик Бруна. "Много е красива". "Невероятна възможност", казва двойка, която вече е наддала за бронзова скулптура на скулптора Томас Юнгханс от 1956 г. Намират картината за по-красива, отколкото са си представяли.

Цените за наддаване в колекцията варират значително. Има произведения, които струват десетки хиляди евро, и такива за няколко хиляди евро. Но има и други, които струват между 150 и 200 евро. Най-скъпата част от колекцията, статуя на скулптора Весел Куизен, която се намира пред старата централа на компанията на "Вена" – улица в Ротердам с високи сгради, е дарена на град Ротердам. Нямаше как да бъде по друг начин, казват от аукционната къща в Хага. Статуята тежи над 200 000 килограма.

Приходите

Очаква се търгът да донесе няколкостотин хиляди евро, макар че това е все още предпазлива оценка. Преди няколко години подобна колекция на фалиралата компания "Имтех"(Imtech) донесе над един милион евро.

"Юнилевър" не задържа приходите за себе си, отбелязва телевизията. "Не ги слагаме в собствения си джоб", подчертава говорителят Вилемин Сториманс. "Юнилевър" е в Ротердам от дълго време. Затова искаме да направим нещо на местно ниво за фондации, които предлагат наистина практична помощ. Приходите се разпределят на три части между три фондации, които помагат на децата в Ротердам с училищни обеди, образование и медицински грижи за бездомните," обяснява говорителят.

Три акварела, които Антон Пик е нарисувал за марката "Калве" (Calvé) на "Юнилевър", са дарени на музея "Антон Пик" в Хатем.

По различни причини "Юнилевър"имаше проблеми с колекцията от произведения на изкуството, събрана от 60-те години насам. Не само че преди няколко години централата на концерна се премести в Лондон, но и нидерландският й отдел започна да работи в по-малки помещения в Ротердам.

И така още повече произведения от колекцията се озовават в склада. Затова "Юнилевър" решава да ги продаде на търг: "Предпочитаме любителите на изкуството и колекционерите да се наслаждават на тях, отколкото да стоят скрити от погледите", посочват от компанията.

Повече компании с изкуство и по-малко стени

През 60-те години много големи компании в Нидерландия започнаха да купуват произведения на изкуството. Често това е било с цел да украсят офисите си, макар че някои компании са искали да подкрепят млади художници.

"Акцо Нобел" (AkzoNobel) притежава около 2200 произведения, съобщава директорът на Фондацията за изкуство на компанията. Производителят на бои също има все повече отворени офиси, но все още твърди, че разполага с достатъчно "стени и места", за да показва изкуство. "В нашата сграда в Амстердам имаме отворено и достъпно за обществеността изложбено пространство", обясняват от компанията.

"Акцо Нобел" (ABN Amro) също организира изложби в централния си офис в Амстердам. През последните десетилетия банката затвори значителен брой офиси, което доведе до това голяма част от около 6000 произведения на изкуството да бъдат сложени на склад. Банката обаче иска да покаже колекцията си на външния свят. "Творбите се заемат на музеи в страната и чужбина и се показват в изложби в и извън банката", обяснява неин говорител.

Докато "Акцо Нобел" "по принцип не" иска да продава произведенията на изкуството, "Акцо Нобел" започна да намалява колекцията: приходите от продадените на търг произведения се използват за актуализиране на колекцията й и купуване на творби на новоизгряващи таланти.