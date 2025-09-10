Община Кюстендил е намалила натрупания дефицит с 2,8 милиона лева за малко повече от година, каза кметът Огнян Атанасов

Дефицитът на община Кюстендил, натрупан до 2023 година, е намален за година и няколко месеца с 2,804 млн. лева и възлиза на 3 725 167 лева. Това съобщи по време на днешното обществено обсъждане на изпълнението на бюджета на община Кюстендил за 2024 г. и състоянието на общинския дълг кметът Огнян Атанасов. Той подчерта, че това е постижение за общинската администрация.

През 2023 година заварихме и неизплатени заплати, които бяха разплатени, каза още Атанасов. Той изтъкна, че се надява през тази година да бъде изпълнен заложения дефицит, а в края на мандата му наследеният дефицит да бъде сведен до нула.

Към 31 декември 2024 г. в бюджета на община Кюстендил, заедно с преходните остатъци от 2023 г. в размер на 12 440 764 лв., са постъпили общо 121 156 459 лева. Приходите с държавен характер възлизат на 85 936 850 лв., а тези от общински данъци и такси са 35 219 609 лева.

От данъчни приходи в община Кюстендил са постъпили имуществени данъци в размер на 8 372 112 лв., при годишен план 7 998 700 лева. Най-висок относителен дял в данъчните приходи като сума има данъкът върху превозните средства - 4 924 024 лв. С най-висок процент на изпълнение е туристическият данък със 124 процента събираемост, стана известно по време на отчета, който представи председателят на Общинския съвет Димитър Велинов.

Повишението на данъчните приходи се дължи на ръста на събираемостта на недобора чрез предприети мерки за събиране на просрочени публични вземания и добросъвестността на гражданите да погасят текущите си данъчни задължения, беше посочено още по време на отчета.

Реализираните неданъчни приходи са в размер на 19 595 698 лв., като в сравнение с 2023 г. тези приходи са с 568 281 лв. или 2,99 процента повече.

Община Кюстендил е получила средства по оперативни програми, от фондове и институции на Европейския съюз и средства по други международни програми в размер на общо 6 418 698 лева.