Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.09.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.09.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18593
|
0.84322
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.16621
|
3.15835
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.29448
|
0.772511
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.082
|
0.480307
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.47721
|
4.0368
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.78347
|
12.8477
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62102
|
3.81531
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.32069
|
0.430906
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.25526
|
4.43408
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.96618
|
201.362
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.14403
|
8741.03
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.69689
|
2.12907
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.09624
|
47.7045
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.28251
|
77.9721
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.25648
|
79.5874
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.33284
|
750.278
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.13815
|
10.9431
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.08674
|
2.44694
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.6603
|
6.02301
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08911
|
0.918181
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.14979
|
31.7481
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.57954
|
2.18363
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93179
|
2.54337
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.72784
|
5.78757
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35756
|
0.736616
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.28846
|
18.9091
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.17361
|
19.3289
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.75789
|
0.568864
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.96464
|
10.0355
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4542.42
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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