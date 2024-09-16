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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.09.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.09.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 16.09.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
16.09.2024 17:32
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18593

0.84322

Бразилски реал

BRL

10

3.16621

3.15835

Канадски долар

CAD

1

1.29448

0.772511

Швейцарски франк

CHF

1

2.082

0.480307

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.47721

4.0368

Чешка крона

CZK

100

7.78347

12.8477

Датска крона

DKK

10

2.62102

3.81531

Британска лира

GBP

1

2.32069

0.430906

Хонконгски долар

HKD

10

2.25526

4.43408

Унгарски форинт

HUF

1000

4.96618

201.362

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.14403

8741.03

Израелски шекел

ILS

10

4.69689

2.12907

Индийска рупия

INR

100

2.09624

47.7045

Исландска крона

ISK

100

1.28251

77.9721

Японска йена

JPY

100

1.25648

79.5874

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.33284

750.278

Мексиканско песо

MXN

100

9.13815

10.9431

Малайзийски рингит

MYR

10

4.08674

2.44694

Норвежка крона

NOK

10

1.6603

6.02301

Новозеландски долар

NZD

1

1.08911

0.918181

Филипинско песо

PHP

100

3.14979

31.7481

Полска злота

PLN

10

4.57954

2.18363

Румънска лея

RON

10

3.93179

2.54337

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.72784

5.78757

Сингапурски долар

SGD

1

1.35756

0.736616

Тайландски бат

THB

100

5.28846

18.9091

Турска лира

TRY

100

5.17361

19.3289

Щатски долар

USD

1

1.75789

0.568864

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.96464

10.0355

Злато (в трой унции)

XAU

1

4542.42

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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