Събитията днес - Икономика

СОФИЯ - Заседават парламентарните комисии по туризъм, по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, по икономическа политика, инвестиции и индустрия, по енергетика, както и комисията по иновациите и дигиталната трансформация.

- Пресконференция на министъра на туризма Илин Димитров, на която той ще представи основните резултати от работата от встъпването си в длъжност досега, изпълнението на заявените приоритети и следващите стъпки в развитието на българския туризъм, заложени в управленската програма на правителството. Събитието ще се проведе от 13:30 ч. в зала „Партер“ на Министерството на туризма, ул. „Съборна“ № 1.

- Официалното откриване на новата система за обработка на багаж на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София, която трябва да увеличи капацитета за обработка на регистриран багаж от 400 на 3200 багажа на час. Новата багажна система ще бъде офицално открита от Хесус Кабайеро – главен изпълнителен директор на СОФ Кънект, Васил Терзиев – кмет на Столична община и Н. Пр. Мари Дюмулен – посланик на Франция в България. Събитието ще се състои от 13:00 ч. на Терминал 2.

ЛЮКСЕМБУРГ – Евростат публикува данни за структурата на бюджетите на домакинствата през 2029-2026 г.

МАДРИД/ДЪБЛИН – Испания и Ирландия обявяват данни за безработицата през август.

ОТАВА – Централната банка на Канада обявява решението си за водещите лихви.

САЩ – Очаква се доклад за заетостта на компанията за наемане на персонал Ей Ди Пи (ADP).

САЩ – Финансови резултати за третото тримесечие на финансовата си година отчитат „Хюлет Пакърд ентърпрайз“ (Hewlett Packard Enterprise) и „Броудком“ (Broadcom).