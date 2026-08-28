Икономиката на Канада с рязко възстановяване през второто тримесечие

Икономиката на Канада отбеляза рязко възстановяване през второто тримесечие след шест месеца на практически нулев растеж, подпомогната от силен скок в износа и стабилно вътрешно търсене. Това сочат данни, публикувани днес и цитирани от Ройтерс, на фона на новата несигурност, предизвикана от плановете за нов кръг американски мита.

Икономиката е отбелязала растеж с годишен темп от 3,3 на сто през второто тримесечие – най-бързият темп от 2023 г. насам, след 0,3 на сто през първото тримесечие, съобщи Статистическата служба на Канада.

Темпът за първото тримесечие е прерагледан нагоре, което означава, че Канада не е била в техническа рецесия, която обикновено се дефинира като две последователни тримесечия на свиване на икономиката.

Стабилното вътрешно търсене, водено от потребителските разходи и бизнес инвестициите, е сигнал, че икономиката бавно се възстановява от последиците от повече от 18 месеца американски вносни мита, които объркаха веригите на доставки в Северна Америка и повишиха разходите.

Новата ескалация на търговското напрежение с Вашингтон обаче създава значителна несигурност.