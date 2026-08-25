„Ти Би Ай Банк“ назначи Костин Минковичи за изпълнителен директор и главен директор „Риск“

"Ти Би Ай Банк“ (tbi bank) назначи Костин Минковичи за изпълнителен директор и главен директор „Риск“, съобщават от банката. Минковичи е част от мениджмънта на банката от 2019 г., като преди това е заемал длъжността старши вицепрезидент "Кредитен риск“. Както досега, той ще продължи да бъде и член на Управителния съвет на банката.

Минковичи притежава над 23 години опит в сектора на финансовите услуги, като е заемал висши ръководни длъжности в редица институции.

"Ти Би Ай Банк“ бе придобита от американския инвеститор "Адвент Интернешънъл" (Advent International) през февруари тази година, припомня БТА.