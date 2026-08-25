Спадът на Дунав ще засегне осезаемо транспорта, земеделието и енергетиката в България, сочи проучване

При задържане на ниските нива на Дунав само до есента на 2026 година ефектът върху българския брутен вътрешен продукт (БВП) ще бъде ограничен, но осезаем в транспорта, земеделието и енергетиката, сочи анализ на "Кофас България", получен днес в БТА. Ниските нива на реките Рейн и Дунав създават рискове за икономиките в Европа.

"Ако ниските нива се задържат само до есента на 2026 г., ефектът върху българския БВП вероятно ще бъде ограничен, но осезаем в транспорта, земеделието и енергетиката. Ако обаче подобни условия се повтарят ежегодно, Дунав може да се превърне от конкурентно предимство в структурен икономически и търговски риск за Северна България и за цялата национална икономика", коментира Пламен Димитров, управител на "Кофас България", цитиран в прессъобщението.

От „Кофас“ посочват данни на българската Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", според които през август 2026 г. нивата по българския участък остават критично ниски, като са въведени ограничения за газенето на корабите по цялото течение, а плавателни съдове изчакват преминаване през най-критичните участъци около Белене и Батин. Това води до трудности за износа и вноса през дунавските пристанища (Русе, Лом, Видин, Свищов) поради по-ниската товароносимост на корабите, посочват от компанията и допълват, че основните сектори в България, които се възползват от евтиния речен транспорт, са селскостопанската продукция и по-конкретно – зърното, торовете, строителството и металургията.

От "Кофас" коментират", че заради ограниченията в АЕЦ "Пакш" (Унгария) и АЕЦ "Черна вода" (Румъния) регионът е принуден да използва по-скъпи източници на електроенергия и повече внос. Ценовият натиск се пренася към съседните пазари, включително България. До момента страната е в по-добра позиция, защото АЕЦ "Козлодуй" продължава работа благодарение на специално изграден воден канал за охлаждане, но въпреки това цените на регионалните борси се покачват. Според компанията очаква се и електроенергийният износ на България да нарасне и част от натоварването от регионалния недостиг да продължи да се прехвърля към българската система.

Авторите на проучването се спират върху ефектите от рекордно ниските нива на водите в реките Рейн и Дунав, отбелязвайки, че това води до нарушения в транспорта и енергоснабдяването, което оказва негативно влияние върху европейската икономика. Ниските нива на водите вероятно ще се запазят, като рисковете ще останат високи, сочат прогнози на "Кофас България".

От компанията посочват, че не се очаква нивата на водата и в двете реки да се повишат значително в краткосрочен план. По река Дунав нивата донякъде се възстановиха след историческите минимуми, регистрирани по-рано този месец в Унгария, но продължават да спадат в долната част на басейна, особено в Румъния. Според Националния институт по хидрология и управление на водите в Румъния нивото на водата следва да остане почти без промяна поне до днес, което представлява прогнозния хоризонт. През следващите седмици известно облекчение ще донесат правителствените мерки за повишаване на нивото на водата в района около атомните електроцентрали чрез потапяне на баржи или промяна на речното течение.

Към момента нивата на водата в река Рейн все още спадат. Освен това, Рейн обикновено преминава през сезонен период на ниски води между септември и ноември, което сочи, че предизвикателствата може да продължат в продължение на няколко месеца. В по-далечна перспектива, с намаляването на снежната покривка и продължаващото свиване на ледниците, както и с все по-честите горещи вълни, периодите на ниско ниво на водата вероятно ще станат по-чести и по-тежки, прогнозират от "Кофас".