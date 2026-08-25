С растеж започва борсовата търговия в Европа

Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се повишиха в началото на днешната сесия, след като инвеститорите бяха насърчени от по-мекия от обявеното нов пакет санкции на САЩ срещу Иран, а възходящата денденция при акциите на компаниите от отбранителния сектор засилва увереността им, предаде Ройтерс.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 прибави 0,22 на сто до 10 878,2 пункта.

Във Франкфурт DAX се повиши с 0,42 на сто до 26 215,18 пункта, а парижкият САС 40 е нагоре с 0,31 на сто до 8479,5 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX 600 отбеляза ръст от 0,3 на сто до 656,14 пункта, като акциите от отбранителния сектор бяха начело на секторните печалби с ръст от 1 процент.

Правителството на САЩ предупреди страните да прекъснат бизнес връзките си с Иран, в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции като част от това, което администрацията нарече „икономически Ден Д“, въпреки че министерството на финансите не конкретизира мерките си.

Същевременно петролът продължи да поевтинява, макар и леко, тъй катопазарът не вижда непосредствена заплаха за ново свиване на доставките.