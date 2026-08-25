Азиатските борси се движат без ясна посока, а петролните котировки остават под натиск след отслабването на притесненията за нов санкционен натиск срещу Иран

Акциите на азиатските фондови борси се търгуваха в тесни диапазони днес, докато цените на петрола продължиха да се понижават, макар и леко, след като заплахите на САЩ за „икономически Ден Д“ под формата на нови санкции срещу Иран и търговските му партньори се оказаха неубедителни, съобщи Ройтерс.

Най-широкият индекс на MSCI за акциите в Азиатско-тихоокеанския регион без Япония се понижи с 0,1 на сто. Японският Nikkei-225, който в началото на сесията бе на отрицателна територия, впоследствие се повиши с 0,3 на сто, а южнокорейският Kospi спадна с 0,2 на сто.

Китайският индекс CSI300 на водещите компании се понижи с 0,2 на сто, докато хонконгският Hang Seng загуби 0,3 на сто.

Допълнителен натиск върху нагласите към технологичния сектор оказаха пласирането от „Алибаба” (Alibaba) на акции за 10,2 млрд. долара при значителна отстъпка с цел финансирането на амбициите на компанията в областта на изкуствения интелект, както и разочарованието от плана на „Самсунг електроникс” (Samsung Electronics) за възнаграждение на акционерите.

Фючърсите на борсата Nasdaq се повишиха с 0,36 на сто, а тези върху S&P 500 – с 0,1 на сто. Фючърсите върху EUROSTOXX 50 спаднаха с 0,2 на сто, тези върху FTSE останаха без промяна, а фючърсите върху DAX се повишиха с 0,13 на сто.

Доходността по американските държавни облигации се отдалечи от последните си върхове след информация, че министерството на финансите в САЩ може да използва средствата по своята сметка, за да финансира увеличени обратни изкупувания на държавен дълг. Това би могло да намали необходимостта от допълнителни емисии на краткосрочни държавни облигации.

Технологичният сектор е в очакване на финансовия отчет на „Енвидиа” (Nvidia) в сряда, като инвеститорите са наясно колко трудно ще бъде на производителя на чипове да оправдае високите очаквания.

Анализаторите като цяло очакват тримесечните приходи на компанията почти да се удвоят до около 92 млрд. долара, докато прогнозата за годишните приходи се очаква да бъде в диапазона между 103 млрд. и 105 млрд. долара.

„Това са наистина много високи очаквания“, заяви Фабиен Ип, пазарен анализатор в Ай Джи (IG).

„С оглед на досегашното представяне на „Енвидиa” няма да е изненадващо, ако компанията изпълни основните показатели, но според мен по-важният въпрос е дали инвеститорите се опитват да разберат има ли опасения относно кръговите сделки, които стоят зад растежа, и дали този темп на растеж е устойчив през следващите тримесечия”, добави той.

Правителството на САЩ предупреди държавите да прекратят бизнес отношенията си с Иран или да се изправят пред вторични санкции като част от кампанията, определена от Вашингтон като „икономически Ден Д“. Министерството на финансите обаче не обяви конкретни санкции.

Цените на петрола останаха почти без промяна днес.

Иран обеща да отвърне на разширените американски санкции и изрази увереност, че основните му търговски партньори ще се противопоставят на натиска на Вашингтон.

„Не очакваме Китай – най-големият търговски партньор на Иран – да се поддаде на американския натиск да прекрати търговията с Иран“, заяви Джоузеф Капурсо, стратег в „Комънуелт банк ъв Острелиа” (Commonwealth Bank of Australia).

„Американската кампания срещу Иран поставя под риск търговското примирие между САЩ и Китай преди срещата на лидерите на двете страни следващия месец”, добави той.

Заплахата от изключване от базираната на долара финансова система обаче породи спекулации, че някои държави и банки може да се нуждаят от закупуване на долари предварително, което подкрепи американската валута.

Щатският долар продължи да поскъпва спрямо канадския долар и за последно се търгуваше на ниво 1,3860 канадски долара за щатски долар, след като през предходната сесия нарасна с над 0,5 на сто.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да повиши американските мита върху всички автомобили, камиони и автомобилни части от Канада до 50 на сто от 1 януари, с което ескалира търговския конфликт, след като преговорите се провалиха миналата седмица.

Пазарните участници ще следят с внимание речта на председателя на Федералния резерв Кевин Уорш в петък в Джаксън Хоул, щата Уайоминг, където инвеститорите очакват повече яснота относно перспективите за лихвените проценти в САЩ.

„Фискалната несигурност едва ли ще изчезне скоро, но има обаче възможност Управлението за федералният резерв (УФР) под ръководството на Уорш да намали несигурността по отношение на паричната политика като изясни колко дълго е готовo да запази лихвите без промяна, за да изчака инфлацията да се върне към целта от 2 на сто“, посочиха анализатори от „Стандарт чартърд” (Standard Chartered).

„Всички погледи ще бъдат насочени към речта на председателя Уорш за сигнал, ако не и за конкретни насоки за бъдещата политика“, коментира той.

Спот цената на златото се понижи с 0,3 на сто до 4635,89 долара за тройунция.