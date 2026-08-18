Община Троян започва да приема заявки за участие на занаятчии в Българския фестивал на сливата

Община Троян започва да приема заявки от занаятчии и творци за участие в „Улицата на занаятите“ в рамките на 33-тото издание на Българския фестивал на сливата, съобщиха от местната администрация на официалната си интернет страница.

Фестивалът ще се проведе от 19 до 22 септември в Троян. Традиционното събитие е посветено на сливата и производството на сливова ракия, като програмата включва фолклорни и музикални прояви, тематични дегустации, конкурси, детски атракции и представяне на български занаяти.

За втора поредна година „Улицата на занаятите“ ще бъде разположена в две пешеходни зони - на площад „Възраждане“ и по улица „Г. С. Раковски“. Занаятчиите и творците ще могат да представят и продават своите изделия, както и да демонстрират традиционни български занаяти и художествени изкуства.

Задължително условие е участниците да притежават майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите.

През миналата година над 200 изложители – търговци и занаятчии, взеха участие в „Български фестивал на сливата“ в Троян, припомня БТА.