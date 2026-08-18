Охлаждането на британския пазар на труда продължава, ръстът на заплатите в частния сектор е най-слаб от 2020 г.

Британският пазар на труда продължи да се охлажда през второто тримесечие на 2026 г., като ръстът на заплатите в частния сектор се забави, а броят на свободните работни места достигна най-ниското си равнище от над пет години, сочат официални данни, цитирани от Ройтерс.

Редовното възнаграждение в частния сектор, показател, следен внимателно от „Банк ъв Ингланд“ (Bank of England) като мярка за вътрешния инфлационен натиск, е нараснало с 2,8 на сто на годишна база през трите месеца до края на юни. Това е най-слабият темп от тримесечието до октомври 2020 г.

Резултатът съвпада с прогнозата на британската централна банка от миналия месец. Британската лира обаче поевтиня след публикуването на данните.

Равнището на безработицата се е запазило на 4,9 на сто, докато икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха то да се понижи до 4,8 на сто.

Данните вероятно ще дадат основания на повечето представители на „Банк ъв Ингланд“ засега да запазят лихвените проценти без промяна. Централната банка следи дали поскъпването на енергията вследствие на войната с Иран ще доведе до по-траен инфлационен натиск и ще се пренесе върху заплатите.

„По-слабата от очакваното картина на пазара на труда показва, че той продължава да се охлажда, но вече с много бавни темпове“, заяви Роб Ууд, главен икономист за Великобритания в „Пантеон макроикономикс” (Pantheon Macroeconomics).

Броят на свободните работни места е намалял до 707 000 през трите месеца до юли спрямо 711 000 през предходния тримесечен период, съобщи британската Национална статистическа служба (ONS).

Това е най-ниското равнище от пролетта на 2021 г. Ако се изключи периодът на пандемията от КОВИД-19, броят на свободните позиции е най-малкият от края на 2014 година.

Заетостта се е увеличила с 83 000 души през второто тримесечие, значително под медианната прогноза за ръст от 129 000 души в анкета на Ройтерс.

Отделни данни на британската данъчна служба показват, че броят на наетите служители, включени във ведомостите за заплати, е намалял с 12 850 през юли. Това е шестият пореден месец на спад.

Икономистите предупреждават, че отслабването на търсенето на работна ръка може да продължи и през следващите месеци.

„Продължаващата несигурност около конфликта между САЩ и Иран и вероятността от нов кръг данъчни увеличения в бюджета през октомври предполагат, че рисковете пред заетостта ще останат насочени към влошаване“, заяви Андрю Хънтър, старши икономист в „Муудис аналитикс” (Moody's Analytics).

На равнище цяла икономика редовните възнаграждения без бонусите са нараснали с 3,5 на сто през второто тримесечие. По-високият темп спрямо частния сектор се дължи до голяма степен на увеличенията на заплатите в Националната здравна служба (NHS).

Ръстът на възнагражденията в публичния сектор е достигнал 6,1 на сто, най-високото си равнище от началото на годината.

След отчитане на инфлацията редовните възнаграждения са се увеличили с 0,7 на сто на годишна база през трите месеца до юни, което също е най-силният резултат за годината. Икономистите обаче посочват, че увеличението отчасти отразява отслабването на инфлацията, което според тях може да се окаже временно.

Данните поставят „Банк ъв Ингланд“ пред необходимостта да балансира между охлаждащия се пазар на труда и риска по-високите енергийни цени да предизвикат нов инфлационен натиск.

Финансовите пазари в момента отчитат очаквания за едно увеличение на основния лихвен процент с 0,25 процентни пункта до края на 2026 година.