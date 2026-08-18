Еврото поевтинява леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия

Еврото поевтинява леко спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,157 долара, което представлява понижение с 0,08 на сто под нивото при закриването на търговията вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1593долара за едно евро.

Спрямо британската лира еврото поскъпва минимално с 0,03 на сто до 0,855 лири за евро, а спрямо швейцарския франк поскъпването на еврото е с 0,07 на сто до 0,940 франка за евро.