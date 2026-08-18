„Гугъл“ купува данни от фалиралата „Спирит Еърлайнс“ за обучение на изкуствения си интелект

Американският технологичен концерн „Гугъл“ (Google) е придобил голям пакет от данни на фалиралата американска нискотарифна авиокомпания „Спирит Еърлайнс“ (Spirit Airlines), които възнамерява да използва за обучение на модели с изкуствен интелект, предаде ДПА.

С оферта от 10 млн. долара (8,6 млн. евро) „Гугъл“ е придобил на търг около 100 млн. електронни писма и 500 млн. разговора, водени чрез платформата за корпоративна комуникация „Майкрософт Тиймс“ (Microsoft Teams), става ясно от документи по производството по несъстоятелност на авиокомпанията.

Пакетът включва също софтуер и данни, свързани с ценообразуването.

„Гугъл“ посочи, че преди предаването на информацията друга компания ще премахне всички лични данни. Придобитият набор от информация може да помогне за „подобряването на нашите продукти и модели за изкуствен интелект“, заяви компанията пред Блумбърг.

Сделката е част от по-широка тенденция, при която компании, разработващи изкуствен интелект, търсят достъп до реална вътрешна корпоративна комуникация, включително от фалирали дружества и стартъпи. Подобни масиви от информация могат да бъдат използвани за обучение на системи с изкуствен интелект върху реални бизнес процеси и взаимодействия между служители.

За данните на „Спирит Еърлайнс“ е наддавала и компанията за изкуствен интелект „Мъркор“ (Mercor), която е предложила 7,5 млн. долара, но е загубила търга за сметка на „Гугъл“.

„Спирит Еърлайнс“ прекрати дейността си в началото на май. От август миналата година нискотарифният превозвач се намираше във втора процедура по несъстоятелност в рамките на по-малко от година.

Първоначалният план предвиждаше авиокомпанията да излезе от процедурата през това лято с намалено дългово бреме. Тези намерения обаче бяха осуетени от рязкото поскъпване на авиационното гориво вследствие на войната в Иран.

„Внезапното и продължително“ повишаване на цените на горивата не е оставило на компанията друга възможност освен да прекрати дейността си, заяви главният изпълнителен директор на „Спирит Еърлайнс“ Дейв Дейвис.