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„Гугъл“ купува данни от фалиралата „Спирит Еърлайнс“ за обучение на изкуствения си интелект

Бойчо Попов
„Гугъл“ купува данни от фалиралата „Спирит Еърлайнс“ за обучение на изкуствения си интелект
„Гугъл“ купува данни от фалиралата „Спирит Еърлайнс“ за обучение на изкуствения си интелект
Снимка: AP/Jeff Chiu, архив
Маунтин Вю, Калифорния,  
18.08.2026 09:21
 (БТА)

Американският технологичен концерн „Гугъл“ (Google) е придобил голям пакет от данни на фалиралата американска нискотарифна авиокомпания „Спирит Еърлайнс“ (Spirit Airlines), които възнамерява да използва за обучение на модели с изкуствен интелект, предаде ДПА.

С оферта от 10 млн. долара (8,6 млн. евро) „Гугъл“ е придобил на търг около 100 млн. електронни писма и 500 млн. разговора, водени чрез платформата за корпоративна комуникация „Майкрософт Тиймс“ (Microsoft Teams), става ясно от документи по производството по несъстоятелност на авиокомпанията.

Пакетът включва също софтуер и данни, свързани с ценообразуването.

„Гугъл“ посочи, че преди предаването на информацията друга компания ще премахне всички лични данни. Придобитият набор от информация може да помогне за „подобряването на нашите продукти и модели за изкуствен интелект“, заяви компанията пред Блумбърг.

Сделката е част от по-широка тенденция, при която компании, разработващи изкуствен интелект, търсят достъп до реална вътрешна корпоративна комуникация, включително от фалирали дружества и стартъпи. Подобни масиви от информация могат да бъдат използвани за обучение на системи с изкуствен интелект върху реални бизнес процеси и взаимодействия между служители.

За данните на „Спирит Еърлайнс“ е наддавала и компанията за изкуствен интелект „Мъркор“ (Mercor), която е предложила 7,5 млн. долара, но е загубила търга за сметка на „Гугъл“.

„Спирит Еърлайнс“ прекрати дейността си в началото на май. От август миналата година нискотарифният превозвач се намираше във втора процедура по несъстоятелност в рамките на по-малко от година.

Първоначалният план предвиждаше авиокомпанията да излезе от процедурата през това лято с намалено дългово бреме. Тези намерения обаче бяха осуетени от рязкото поскъпване на авиационното гориво вследствие на войната в Иран.

„Внезапното и продължително“ повишаване на цените на горивата не е оставило на компанията друга възможност освен да прекрати дейността си, заяви главният изпълнителен директор на „Спирит Еърлайнс“ Дейв Дейвис.

/БП/

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