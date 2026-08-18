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Близо 40 на сто от руснаците смятат доходите си за достатъчни за комфортен живот, сочи проучване

Бойчо Попов
Близо 40 на сто от руснаците смятат доходите си за достатъчни за комфортен живот, сочи проучване
Близо 40 на сто от руснаците смятат доходите си за достатъчни за комфортен живот, сочи проучване
Снимка: AP/Pavel Bednyakov. архив
Москва ,  
18.08.2026 08:56
 (БТА)

Близо 40 на сто от руснаците определят доходите си като достатъчни за минимално равнище на комфортен живот, показва проучване на групата „Лайм Кредит Груп“ (Lime Credit Group), цитирано от ТАСС.

Общо 38 на сто от анкетираните оценяват финансовото си състояние като отговарящо на представите им за комфортен живот. Всеки четвърти посочва, че настоящите му доходи по-скоро му позволяват да живее комфортно, а други 13 на сто заявяват, че са напълно удовлетворени от тях.

Представите за необходимия месечен доход се различават значително. Всеки пети анкетиран смята, че за комфортен живот на един човек са достатъчни между 50 000 и 70 000 рубли месечно (между 508 и 711 евро). За 18 на сто необходимият доход е между 30 000 и 50 000 рубли. 

По 16 на сто от участниците в проучването посочват значително по-високи суми - съответно между 90 000 и 120 000 рубли и над 120 000 рубли месечно (1219 евро).

Понятието за комфортен живот обаче не се ограничава само до покриването на основните разходи, показва анкетата. За 23 на сто от руснаците то включва възможността всеки месец да спестяват част от доходите си, а за 22 на сто - да могат да отделят средства за здраве, образование и лични грижи.

Възможността за редовни пътувания е сред условията за комфортен живот за 15 на сто от анкетираните. Други 14 на сто посочват възможността за големи покупки, включително домакинска техника или автомобил, а 12 на сто държат да могат да харчат за развлечения, хобита, посещения на кафенета, кино и театър.

За 14 на сто от участниците в проучването комфортен живот означава доходите им да бъдат достатъчни за основните потребности като храна, облекло, жилищно-комунални услуги и транспорт.

Сред по-разпространените разходи на руските домакинства извън храната, комуникациите, интернет, жилищно-комуналните услуги и личните грижи са платените медицински услуги и лекарствата, посочени от 42 на сто от анкетираните.

Разходи за поддръжка на автомобил имат 30 на сто от респондентите, а 28 на сто отделят средства за децата си, включително за образование и извънкласни занимания. Плащания по кредити и заеми правят 24 на сто от участниците в проучването.

Разходи за различни видове застраховки посочват 16 на сто от анкетираните, 11 на сто плащат наем за жилище, а 10 на сто изплащат ипотечен кредит.

Проучването е проведено чрез общоруската онлайн платформа на изследователската компания „Онлайн Маркет Интелиджънс“ (Online Market Intelligence, OMI). В него са участвали 5000 души на възраст над 18 години, като 54 на сто от анкетираните са жени.

/БП/

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