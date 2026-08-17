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БАСФ усеща последиците от ниското ниво на Рейн, рискът за производството нараства

Марин Милков
БАСФ усеща последиците от ниското ниво на Рейн, рискът за производството нараства
БАСФ усеща последиците от ниското ниво на Рейн, рискът за производството нараства
Снимка: AP/Martin Meissner, архив
Лудвигсхафен ,  
17.08.2026 19:01
 (БТА)

Германският химически концерн БАСФ (BASF) усеща негативните последици от изключително ниското ниво на водата в река Рейн, но засега те не оказват съществено влияние върху финансовите резултати на компанията. Това заяви днес в Лудвигсхафен главният изпълнителен директор на БАСФ Маркус Камит, цитиран от Ройтерс.

С всяка следваща седмица на суша обаче рискът от прекъсвания на производството се увеличава, допълни той. „Вече информирахме клиентите си, че не можем да доставяме някои продукти в пълния им обем“, посочи Камит.

Ниското ниво на Рейн затруднява корабоплаването и съответно доставките на суровини и транспортирането на готова продукция до и от производствените мощности на компанията.

Камит подчерта, че БАСФ е значително по-добре подготвена за подобни екстремни метеорологични условия в сравнение със сушата през 2018 г., когато ниското ниво на Рейн създаде сериозни затруднения за производството и логистиката на концерна.

„Засега ситуацията остава в допустими граници и в сравнение с 2018 г. това е много по-малко предизвикателство за БАСФ“, посочи той.

/БП/

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