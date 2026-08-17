БАСФ усеща последиците от ниското ниво на Рейн, рискът за производството нараства

Германският химически концерн БАСФ (BASF) усеща негативните последици от изключително ниското ниво на водата в река Рейн, но засега те не оказват съществено влияние върху финансовите резултати на компанията. Това заяви днес в Лудвигсхафен главният изпълнителен директор на БАСФ Маркус Камит, цитиран от Ройтерс.

С всяка следваща седмица на суша обаче рискът от прекъсвания на производството се увеличава, допълни той. „Вече информирахме клиентите си, че не можем да доставяме някои продукти в пълния им обем“, посочи Камит.

Ниското ниво на Рейн затруднява корабоплаването и съответно доставките на суровини и транспортирането на готова продукция до и от производствените мощности на компанията.

Камит подчерта, че БАСФ е значително по-добре подготвена за подобни екстремни метеорологични условия в сравнение със сушата през 2018 г., когато ниското ниво на Рейн създаде сериозни затруднения за производството и логистиката на концерна.

„Засега ситуацията остава в допустими граници и в сравнение с 2018 г. това е много по-малко предизвикателство за БАСФ“, посочи той.