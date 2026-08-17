Подробно търсене

„НексДжен Енерджи“ преговаря с австралийската Би Ейч Пи за участие в голям проект за добив на уран в Канада

Марин Милков
„НексДжен Енерджи“ преговаря с австралийската Би Ейч Пи за участие в голям проект за добив на уран в Канада
„НексДжен Енерджи“ преговаря с австралийската Би Ейч Пи за участие в голям проект за добив на уран в Канада
Снимка: AP/Ross D. Franklin, архив
Отава/Мелбърн ,  
17.08.2026 18:58
 (БТА)

Канадската минна компания „НексДжен Енерджи“ (NexGen Energy) води постоянни преговори с австралийската Би Ейч Пи (BHP) за евентуално участие в проекта „Руук I“ (Rook I) за изграждане на подземна уранова мина и преработвателно предприятие в канадската провинция Саскачеван. Това заяви пред Ройтерс президентът и главен изпълнителен директор на „НексДжен Енерджи“ Лий Кръйър.

„НексДжен Енерджи“ започна строителството на бъдещата мина, която се очаква да се превърне в една от най-големите за добив на уран в света. Компанията планира да набере капитал от 1 млрд. долара през следващите девет месеца. Сред разглежданите възможности са споразумения за предварително плащане с енергийни компании, дългово финансиране и пряко участие на инвеститори в капитала на проекта.

„Винаги разговаряме с тях. Водим открит диалог по отношение на техническата информация“, каза Кръйър за отношенията с Би Ейч Пи.

Австралийската минна група вече е закупила голям парцел в близост до „Руук I“ в богатия на уран басейн Атабаска в Саскачеван. Според Кръйър Би Ейч Пи се стреми да увеличава дела на инвестициите си в държави с висока политическа стабилност.

Интересът към нови уранови проекти се увеличава на фона на очакванията за по-силно търсене на ядрено гориво. Бързото развитие на изкуствения интелект води до изграждането на голям брой центрове за данни с високо потребление на електроенергия, което увеличава необходимостта от нови генериращи мощности, включително ядрени. Стремежът на правителствата към диверсифициране на енергийните доставки след войната в Иран също подкрепя интереса към сектора. 

Би Ейч Пи вече осигурява около 5 на сто от световното производство на уран като страничен продукт от добива на мед в комплекса „Олимпик Дам“ (Olympic Dam) в Южна Австралия. Компанията изключи възможността за по-нататъшно разширяване на този комплекс.

Само в района на басейна Атабаска, освен „НексДжен Енерджи“, поне още две компании - „Денисън Майнс“ (Denison Mines) и „Паладин“ (Paladin), напредват с плановете си за изграждане на уранови мини.

Би Ейч Пи засилва присъствието си в региона

Според канадското Министерство на енергетиката и природните ресурси басейнът Атабаска разполага с най-големите известни залежи на уран в света, като концентрацията на уран в рудата е сред най-високите в световен мащаб.

Би Ейч Пи разширява присъствието си в Саскачеван и чрез друг голям минен проект, като изгражда в провинцията мина за калиева руда, която се очаква да бъде най-голямата в света.

„НексДжен Енерджи“ планира производството от „Руук I“, разположен в района на езерото Патерсън в басейна Атабаска, да започне до 2030 година.

Пазарната капитализация на канадската компания се е удвоила през последната година до около 9,68 млрд. канадски долара. Това кара някои инвеститори да смятат, че „НексДжен Енерджи“ вече може да е твърде скъпа за цялостно придобиване от Би Ейч Пи.

Перспективите пред урановия сектор остават благоприятни според част от анализаторите. В анализ, публикуван по-рано тази година, брокерската компания „Канакорд“ (Canaccord) прогнозира, че световното търсене на уран може да се утрои до 2035 г. спрямо равнището от 2025 г., припомня Ройтерс.

/БП/

Свързани новини

23.07.2026 01:01

САЩ заявиха, че са сключили със Саудитска Арабия споразумение в сферата на ядрената енергетика

САЩ и Саудитска Арабия сключиха споразумение, свързано с ядрената енергия за граждански цели, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското министерство на енергетиката.
19.06.2026 08:51

Акциите на Би Ейч Пи поевтиняват след отписване на 2,3 млрд. долара по проекта „Джансен“

Акциите на „Би Ейч Пи груп“ (BHP Group) поевтиняха, след като компанията обяви отписване на 2,3 млрд. долара по проекта за калиевата мина „Джансен“ в Канада заради нарастващите разходи и забавяния при разширяването на проекта, предаде
11.06.2026 13:41

Стотици служители на Би Ейч Пи се подготвят за стачка в ключов австралийски център за износ на желязна руда

Стотици служители на минния гигант Би Ейч Пи (BHP) в пристанището Хедланд в Западна Австралия гласуваха в подкрепа на стачни действия, съобщиха два синдиката, цитирани от Ройтерс. Това повишава риска от прекъсвания на доставките на желязна руда от
06.05.2026 15:49

Аржентина очаква 32,7 млрд. долара приходи от износ на литий и мед през следващите 10 години

Аржентина очаква износът на литий и мед да достигне общо 32,7 милиарда долара за следващите 10 години, заяви министърът на минното дело Луис Лусеро в интервю за Ройтерс.. По негови данни страната предвижда износ на литий за 12,1 милиарда долара и на
18.02.2026 17:27

„Гленкор“ не изключва голямо сливане в минния сектор въпреки прекратените преговори с „Рио Тинто“

Минната компания „Гленкор“ (Glencore) не изключва стратегическо обединение с друг играч в сектора въпреки провала на преговорите с англо-австралийската „Рио Тинто“ (Rio Tinto), като в същото време използва годишните си резултати, за да потвърди
06.01.2026 17:05

Френската компания „Орано“ може да търси инвеститори за изграждането на завод за ядрено гориво на стойност 5 милиарда долара в САЩ

Произвеждащата ядрено гориво френска компания „Орано“ (Orano) обяви днес, че може да търси миноритарни инвеститори, които да ѝ помогнат финансово за изграждането на завод за обогатяване на уран на стойност 5 милиарда долара в щата Тенеси в САЩ,
24.11.2025 13:32

Австралийският минен гигант „Би Ейч Пи груп“ се отказа от придобиването на британския си конкурент „Англо Американ“

Австралийският минен гигант „Би Ейч Пи груп“ (BHP Group) се отказа от последния си опит за придобиване на „Англо Американ“ (Anglo American), едва 18 месеца след предишното си предложение към британската компания, предаде ДПА. „Би Ейч Пи груп“

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:38 на 17.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация