„НексДжен Енерджи“ преговаря с австралийската Би Ейч Пи за участие в голям проект за добив на уран в Канада

Канадската минна компания „НексДжен Енерджи“ (NexGen Energy) води постоянни преговори с австралийската Би Ейч Пи (BHP) за евентуално участие в проекта „Руук I“ (Rook I) за изграждане на подземна уранова мина и преработвателно предприятие в канадската провинция Саскачеван. Това заяви пред Ройтерс президентът и главен изпълнителен директор на „НексДжен Енерджи“ Лий Кръйър.

„НексДжен Енерджи“ започна строителството на бъдещата мина, която се очаква да се превърне в една от най-големите за добив на уран в света. Компанията планира да набере капитал от 1 млрд. долара през следващите девет месеца. Сред разглежданите възможности са споразумения за предварително плащане с енергийни компании, дългово финансиране и пряко участие на инвеститори в капитала на проекта.

„Винаги разговаряме с тях. Водим открит диалог по отношение на техническата информация“, каза Кръйър за отношенията с Би Ейч Пи.

Австралийската минна група вече е закупила голям парцел в близост до „Руук I“ в богатия на уран басейн Атабаска в Саскачеван. Според Кръйър Би Ейч Пи се стреми да увеличава дела на инвестициите си в държави с висока политическа стабилност.

Интересът към нови уранови проекти се увеличава на фона на очакванията за по-силно търсене на ядрено гориво. Бързото развитие на изкуствения интелект води до изграждането на голям брой центрове за данни с високо потребление на електроенергия, което увеличава необходимостта от нови генериращи мощности, включително ядрени. Стремежът на правителствата към диверсифициране на енергийните доставки след войната в Иран също подкрепя интереса към сектора.

Би Ейч Пи вече осигурява около 5 на сто от световното производство на уран като страничен продукт от добива на мед в комплекса „Олимпик Дам“ (Olympic Dam) в Южна Австралия. Компанията изключи възможността за по-нататъшно разширяване на този комплекс.

Само в района на басейна Атабаска, освен „НексДжен Енерджи“, поне още две компании - „Денисън Майнс“ (Denison Mines) и „Паладин“ (Paladin), напредват с плановете си за изграждане на уранови мини.

Би Ейч Пи засилва присъствието си в региона

Според канадското Министерство на енергетиката и природните ресурси басейнът Атабаска разполага с най-големите известни залежи на уран в света, като концентрацията на уран в рудата е сред най-високите в световен мащаб.

Би Ейч Пи разширява присъствието си в Саскачеван и чрез друг голям минен проект, като изгражда в провинцията мина за калиева руда, която се очаква да бъде най-голямата в света.

„НексДжен Енерджи“ планира производството от „Руук I“, разположен в района на езерото Патерсън в басейна Атабаска, да започне до 2030 година.

Пазарната капитализация на канадската компания се е удвоила през последната година до около 9,68 млрд. канадски долара. Това кара някои инвеститори да смятат, че „НексДжен Енерджи“ вече може да е твърде скъпа за цялостно придобиване от Би Ейч Пи.

Перспективите пред урановия сектор остават благоприятни според част от анализаторите. В анализ, публикуван по-рано тази година, брокерската компания „Канакорд“ (Canaccord) прогнозира, че световното търсене на уран може да се утрои до 2035 г. спрямо равнището от 2025 г., припомня Ройтерс.