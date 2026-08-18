Обиколката на министър Иван Шишков в рамките на инициативата „Регионите говорят“ продължава днес в областите Шумен и Плевен

Обиколката на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в рамките на инициативата „Регионите говорят“ продължава днес в областите Шумен и Плевен, съобщиха от Министерството.

В Шумен министърът ще се срещне в 9:00 ч. с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от „Прогресивна България“ от региона, както и представители на местните структури на ВиК и Областно пътно управление.

Разговорите ще се състоят в сградата на Областна администрация Шумен. Ще бъдат дискутирани въпроси, отнасящи се до водоснабдяването и състоянието на ВиК инфраструктурата, както и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона. На място е предвиден брифинг за медиите около 10:30 ч.

По-късно министър Шишков ще се отправи към Плевен. По пътя той ще инспектира състоянието на републикански път І-4 Търговище – Омуртаг, в района на Момина чешма.

Инициативата „Регионите говорят“ продължава в Плевен, където около 14:30 ч. министърът ще проведе среща с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини от двете области, управителите на местните ВиК дружества и на Областните пътни управления. По време на срещата ще се обсъдят проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища в региона.

За медиите е предвиден брифинг след срещата, около 16:00 ч. в сградата на Областната администрация в Плевен.

По време на обиколката регионалният министър Иван Шишков ще бъде придружаван от изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

По-късно днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска ще замине за Свищов. Там тя ще се срещне с кмета на града Генчо Генчев и ще се запознае на място с проблемите с безводието в общината, изпълнението на мерките за енергийно обновяване на жилища по Плана за възстановяване и устойчивост, както и изпълнението на проекти, включени в Общинската инвестиционна програма. В разговора ще участва и представител на местния ВиК оператор.

В края на миналата седмица от ведомството съобщиха, че министър Шишков ще бъде на посещение в областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен на 17 и 18 август.

В средата на миналата седмица, след заседание на Министерския съвет, регионалният министър обяви, че стартира кампания „Регионите говорят“ за обиколки в страната, за да се установяват проблемите с водоснабдяването и инфраструктурата на място. „Започваме активно участие в обиколки в българските общини. Искаме да видим проблемите, искаме да ги видим на място. Искаме да се запознаем с проблемите с водата, проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага“, каза тогава министърът.