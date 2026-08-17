На годишна база цените на селскостопанската продукция в България се увеличават с 1 на сто през второто тримесечие, съобщи НСИ

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2026 г. се повишава с 2,1 на сто спрямо същото тримесечие на 2025 г. в резултат от повишението на индекса на цените на продукцията от растениевъдство - с 5,7 на сто, докато при индекса на цените на продукцията от животновъдство се наблюдава спад - с 1,2 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Спрямо предходната година (на годишна база) цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 1 на сто, като в растениевъдството те се повишават с 4,8 на сто, а в животновъдството се понижават с 2,5 на сто.

Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на тази година показателят се понижи с 2,7 на сто спрямо същото тримесечие на 2025 г. заради понижението на индекса на цените на продукцията от растениевъдство - с 6,5 на сто, докато при животновъдство беше отчетен ръст с 3 на сто. На годишна база цените на селскостопанската продукция отбелязаха увеличение с 0,4 на сто - в растениевъдството - с 0,3 на сто, а в животновъдството - с 0,5 на сто.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на годината спрямо второто тримесечие на 2025 г. най-значително е увеличението на цените при пресните зеленчуци - с 38,7 на сто, в резултат на повишение на цените на доматите - с 53,9 на сто, на краставици и корнишони - с 26,3 на сто, и на салати и марули - с 25,8 на сто. Ръст се наблюдава и при цените на техническите култури - с 12,8 на сто, в резултат на увеличението на цената на слънчогледа с 13,3 на сто.

При плодовете е регистрирано понижение на цените с 28,1 на сто, в резултат на намалението на цената на черешите - с 33,4 на сто. При зърнените култури също е отчетен спад на цените - с 2,6 на сто, в резултат от понижението на цените на пшеницата и на царевицата за зърно - съответно с 4,6 и с 2,9 на сто.

Годишна тенденция

В сравнение с 2025 г. (на годишна база) тенденцията при плодовете, зеленчуците, зърнените и техническите култури се запазва. Цените на пресните зеленчуци нарастват - с 45,2 на сто, в резултат от повишението на цените на всички зеленчуци, с най-голям регистриран ръст при доматите - със 76,3 на сто. Увеличението при техническите култури е 8,1 на сто, в резултат от повишението на цената на маслодайния слънчоглед - с 6,9 на сто и на семената от репица и рапица - с 12,8 на сто.

Намалението на цените на плодовете с 29,9 на сто се дължи основно на спада на цените на черешите - с 30,9 на сто. Цените на зърнените култури са по-ниски с 1,4 на сто, в резултат от понижението на цената на пшеницата и на царевицата за зърно - съответно с 3,4 и с 1,9 на сто.

Животновъдство

През второто тримесечие на годината цените на живите животни намаляват с 3 на сто спрямо същото тримесечие на 2025 г., в резултат на спад на цените на свинете - с 20,2 на сто и на птиците - с 5,1 на сто. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 0,9 на сто, което е в резултат на увеличението на цената на кокошите яйца - с 13,7 на сто. При цената на кравето мляко се наблюдава спад със 7,6 на сто.

В животновъдството през второто тримесечие на 2026 г. спрямо 2025 г. (на годишна база) цените на живите животни се понижават с 3,4 на сто, в резултат от намалението на цените на свинете - с 18,2 на сто и на птиците - с 3,3 на сто. Цените на продуктите от животновъдство намаляват с 1,5 на сто, като най-голям спад е отчетен при цената на кравето мляко - с 8,4 на сто. Цената на кокошите яйца се повишава със 7,9 на сто.