Германците пътуват по-често в страната, докато пътуванията в чужбина намаляват, показват данни за 2025 г.

Пътуващите в Германия са предприели 169 милиона пътувания в страната през 2025 г., сочат данни на статистическата служба „Дестатис”, цитирани от ДПА. Това е увеличение с 3,9 на сто спрямо 2024 г. и с 5 на сто спрямо 2019 г. – последните данни преди пандемията от КОВИД-19. Броят на пътуванията в чужбина обаче е намалял до 105 милиона, което представлява спад от 8,3 на сто спрямо 2024 г. Въпреки това показателят е с 5,4 на сто над равнището от 2019 г.

Италия е била най-популярната чуждестранна дестинация, следвана от Австрия, Испания, Франция и Нидерландия. Тези страни са сред предпочитаните дестинации на пътуващите от Германия през последните 10 години, като редът им периодично се променя.

През миналата година германците са предприели по-малко многодневни пътувания в сравнение с предходната година, съобщи статистическата служба.

Броят на пътуванията с лична цел се е увеличил с 6,2 на сто - значително над равнището от предпандемичната 2019 година. Бизнес пътуванията, 41 милиона на брой през 2025 г., все още са под нивата от преди пандемията (с 0,2 на сто по-малко) въпреки общия ръст.

Най-популярното транспортно средство при пътуванията остава автомобилът с дял от 60,2 на сто. Следват железопътният транспорт с 19,2 на сто и самолетите с 15,2 на сто.