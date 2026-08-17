Нидерландските въглищни електроцентрали работят тази година на пълни обороти

Въглищните електроцентрали в Нидерландия работят много по-често тази година, отколкото през предишните години. Високите цени на енергията и значителният ръст на търсенето на електроенергия от Белгия направиха използването на електроцентралите по-често изгодно през последните месеци. Това се казва в обзор в информационната платформа „Ню“.

Фактът, че въглищните електроцентрали отново се използват по-често, противоречи на политиката за преминаване към по-екологично производство на електроенергия, припомня изданието. Въглищата са най-замърсяващият начин за производство на електроенергия. Досега през тази година вече са произведени 6,9 тераватчаса електроенергия от въглища, сочат данните от Националния енергиен дашборд, независима интернет платформа в Нидерландия, която показва актуални данни и справки за производството и потреблението на енергия.

Това е колкото през цялата 2024 г., докато студените есенни месеци – традиционно периодът, в който въглищните електроцентрали работят с най-голям капацитет – все още не са започнали. С това изглежда, че производството за 2023 и 2025 г. ще бъде значително надминато. Последният път, когато въглищните електроцентрали са работели толкова интензивно, е било по време на газовата криза през 2022 г., когато високите цени на природния газ направиха изгарянето на въглища по-изгодно.

И тази година високите цени на газа играят роля, казва Мартийн Висер, почетен лектор по енергиен преход в Университета „Ханзе“ в Гронинген, пред вестник „Финансиеле Дагблад“. Заради войната в Иран цените на газа тази година са значително по-високи, отколкото през предходните две години, което прави отоплението с въглища, въпреки таксата за въглеродни емисии, отново приблизително толкова скъпа, колкото и отоплението с газ. Освен това е нараснало търсенето на електроенергия от чужбина: в момента Нидерландия изнася големи количества електроенергия към Белгия, където две големи атомни електроцентрали са в ремонт.

Висер не разглежда по-интензивното използване на въглищните електроцентрали само като нещо негативно: според него това ще спести около 60 милиона кубически метра газ седмично през това лято, което представлява около 20 процента от нидерландското търсене на газ. Този газ може да се използва за попълване на оскъдните запаси от газ. Затова той призовава въглищните електроцентрали да продължат да работят и след 2029 г.

През следващите години въглищните електроцентрали ще произвеждат по-малко, тъй като ще се появят повече вятърни и слънчеви паркове, заяви по-рано Висер пред „Ню“. Но ако тези възобновяеми източници не са налични, въглищните електроцентрали все пак могат да се окажат необходими. „Засега определено бих ги оставил в експлоатация,“ казва експертът.