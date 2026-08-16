КЗП следи за нелоялни практики и ще се намеси при съмнения за такива при офертите за наеми в Бургас около „Евровизия“, каза председателят ѝ Александър Колячев

Комисията за защита на потребителите (КЗП) следи и се намесва в случаи на нелоялни търговски практики. Така ще бъде и при съмнения и сигнали за подобно поведение при отдаването на имоти около провеждането на песенния конкурс „Евровизия“ в Бургас през май 2027 година. Това обяви председателят на КЗП Александър Колячев пред телевизия „Нова“.

Той определи като нормално наличието на ценова спекула при ограничено предлагане, но добави, че случаят с местата за настаняване в Бургас не е такъв, коментирайки появила се обява за отдаване на апартамент срещу 118 000 евро за седмица.

Според него тази обява е „комична“ при налична леглова база за над 200 000 души и очаквани поне 90 000 туристи, колкото са наброявали те на последното издание на „Евровизия“ във Виена тази година.

„Считам, че до месец май догодина има доста време, през което могат да се внесат корекции и тези корекции ще дойдат от самия бизнес,“ прогнозира Колячев.

Александър Колячев допусна наличието на възможни нарушения на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) при обяви за отдаване на жилища под наем, най-вече в практиката на задраскана стара цена и обявата на нова такава.

„Това само по себе си е нарушение на нашия закон и ние ще инициираме проверки. Но по-важното тук е да инициираме и разговори с Министерството на туризма, което има роля и с една добра комуникация с хотелите ще направи така, че туристите и гостите в града да бъдат доволни от града и преживяването,“ добави председателят на КЗП.

Колячев увери, че макар дейността на КЗП да не е пряко свързана с конкурса „Евровизия“, регулаторът ще осигури, по думите му, по-сериозно присъствие в Бургас около периода на провеждането му.