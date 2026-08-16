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Съоснователят на „Палантир“ Питър Тийл инвестира 76 млн. долара в аржентинска петролна компания

Бойчо Попов
Съоснователят на „Палантир“ Питър Тийл инвестира 76 млн. долара в аржентинска петролна компания
Съоснователят на „Палантир“ Питър Тийл инвестира 76 млн. долара в аржентинска петролна компания
Питър Тийл. Снимка: AP /Rebecca Blackwell, архив
Буенос Айрес,  
16.08.2026 06:04
 (БТА)

Съоснователят на американската технологична компания „Палантир“ (Palantir) Питър Тийл придоби дял в една от най-големите петролни компании в Аржентина, предаде Ройтерс.

Хедж фондът на Тийл „Тийл Макро“ (Thiel Macro LLC) е придобил 1 на сто от капитала на „Виста“ (Vista) за около 76 млн. долара (65,7 млн. евро), става ясно от документ, подаден до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) и публикуван в петък.

Инвестицията се случва около четири месеца след срещата на американския технологичен милиардер с аржентинския президент Хавиер Милей.

„Виста“ развива дейност в шистовата формация „Вака Муерта“, която разполага с вторите по големина технически извлекаеми ресурси от шистов газ и четвъртите по големина от шистов петрол в света.

В момента компанията добива около 160 000 барела петролен еквивалент дневно. През май тя повиши прогнозите си за инвестициите и производството във „Вака Муерта“.

Инвестицията на Тийл се случва в момент, когато правителството на Милей се стреми да привлече повече чуждестранен капитал в енергийния и технологичния сектор. Аржентинският президент има амбиции да използва големите свободни пространства и студения климат на Патагония и за изграждането на центрове за данни. 

/БП/

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