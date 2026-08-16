„Бъркшър Хатауей“ увеличи дела си в „Алфабет“ до близо 38 млрд. долара и залага по-силно на жилищното строителство

„Бъркшър Хатауей“ (Berkshire Hathaway) е увеличила значително инвестицията си в компанията майка на „Гугъл“ (Google) „Алфабет“ (Alphabet) и е разширила позициите си в жилищното строителство през второто тримесечие, показва последният отчет за инвестиционния портфейл на конгломерата, цитиран от Асошиейтед прес.

Същевременно базираната в Омаха, щата Небраска, компания е продължила да намалява някои от инвестициите си във финансовия сектор и други компании.

Главният изпълнителен директор Грег Ейбъл, който пое поста от Уорън Бъфет в началото на годината, се съгласи през юни да инвестира 10 млрд. долара в акции на „Алфабет“, разширявайки позицията, която „Бъркшър Хатауей“ започна да изгражда през миналата есен.

През периода април-юни конгломератът е придобил около 48,1 млн. акции на „Алфабет“, с което общият им брой е достигнал приблизително 106 млн. Към 30 юни инвестицията е била оценена на около 37,76 млрд. долара. За сравнение, в края на миналата година „Бъркшър Хатауей“ е притежавала 17,8 млн. акции на технологичната компания на стойност 5,6 млрд. долара.

Увеличаването на инвестицията идва в момент, когато „Алфабет“ планира да набере 80 млрд. долара за финансиране на изчислителната инфраструктура, необходима за развитието на продуктите ѝ с изкуствен интелект.

„Бъркшър Хатауей“ продължава да разширява позициите си и в американския сектор на жилищното строителство. Делът ѝ в строителната компания „Ленар“ (Lennar) е нараснал с близо 30 на сто през второто тримесечие. Конгломератът е придобил и малък нов дял в „Ди Ар Хортън“ (D.R. Horton), оценен на 580 504 долара към края на юни.

През юли „Бъркшър Хатауей“ приключи и придобиването на строителната компания „Тейлър Морисън“ (Taylor Morrison) за 6,8 млрд. долара.

Сред другите значително увеличени позиции през второто тримесечие са тези в авиокомпанията „Делта Еър Лайнс“ (Delta Air Lines) и веригата универсални магазини „Мейсис“ (Macy's). Към 30 юни инвестициите са били оценени съответно на около 5,37 млрд. долара и 173 млн. долара.

Паралелно с покупките конгломератът е намалил позициите си в няколко компании, сред които веригата супермаркети „Крогър“ (Kroger), производителят на стомана „Нукор“ (Nucor) и компанията за диализни услуги „ДаВита“ (DaVita).

„Бъркшир Хатауей“ се е освободила изцяло и от притежаваните 632 890 акции на производителя на напитки „Констелейшън Брандс“ (Constellation Brands).

Продажбите са засегнали и финансовия сектор. Дяловете в „Банк ъв Америка“ (Bank of America) и „Алай Файненшъл“ (Ally Financial) са намалени съответно с около 6 на сто и 6,9 на сто, а позицията в „Кепитъл Уан Файненшъл“ (Capital One Financial) е съкратена с 58 на сто.

Промените в портфейла на „Бъркшър Хатауей“ традиционно се следят внимателно от инвеститорите заради дългогодишното влияние на инвестиционната стратегия на Бъфет. Той остава председател и най-голям акционер на конгломерата.

„Бъркшър Хатауей“, която притежава десетки компании, включително застрахователя „Гайко“ (Geico) и железопътната компания Би Ен Ес Еф (BNSF), традиционно не коментира мотивите за отделните покупки и продажби в инвестиционния си портфейл.