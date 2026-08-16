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„Камаз“ разработва роботизирани автобуси, първите могат да тръгнат експериментално в няколко руски региона

Бойчо Попов
„Камаз“ разработва роботизирани автобуси, първите могат да тръгнат експериментално в няколко руски региона
„Камаз“ разработва роботизирани автобуси, първите могат да тръгнат експериментално в няколко руски региона
Снимка: AP/Oleg Varov, архив
Москва,  
16.08.2026 02:15
 (БТА)

Руският автомобилен производител „Камаз“ разработва автобуси със системи за автоматизирано управление, съобщи ТАСС, позовавайки се на пресслужбата на компанията.

„Камаз“ работи по разработването и производството на превозни средства, оборудвани със система за автоматизирано управление“, посочиха от компанията.

Безпилотните автобуси ще бъдат въвеждани по пътищата поетапно, като ще се отчита опитът от експлоатацията на автономни товарни автомобили, както и развитието на необходимата нормативна уредба.

По-рано руският министър на транспорта Андрей Никитин заяви, че безпилотни автобуси могат да започнат експериментални пътувания в Москва, Московска област, Санкт Петербург, Татарстан и Далечния изток.

„Камаз“ вече има опит с автономния товарен транспорт. От 2023 г. безпилотни камиони на компанията се използват в рамките на експериментален правен режим по магистралите М-11 „Нева“, Централния околовръстен автомобилен път (ЦКАД) и М-12 „Восток“.

През май 2026 г. безпилотни камиони на „Камаз“ извършиха и първия международен автономен превоз на товари между Русия и Казахстан.

По думите на Никитин автономните товарни автомобили се тестват активно и по магистрала М-4 „Дон“.

/БП/

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