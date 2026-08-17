Корпоративните резултати срещу лихвите и геополитиката: пазарите търсят нови основания за ръст

Световните фондови пазари навлизат в новата седмица с необичайно противоречива комбинация от фактори. Корпоративните резултати продължават да надхвърлят очакванията, инвестициите в изкуствен интелект поддържат технологичния сектор, а водещите индекси в САЩ и Европа остават близо до рекордни равнища. Срещу това стоят високите дългосрочни лихви, все още нерешеният конфликт между САЩ и Иран, цената на петрола над 90 долара за барел и все по-видимите признаци за отслабване на американския трудов пазар.

Основният въпрос за инвеститорите постепенно се измества. След като Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) се отказа от ясни предварителни насоки за бъдещото движение на лихвите, пазарът вече не търси само отговор дали ще има повишение през септември. Все по-важно става дали корпоративните печалби могат да продължат да компенсират макроикономическите и геополитическите рискове и дали огромният инвестиционен цикъл около изкуствения интелект е достатъчно устойчив, за да поддържа високите оценки на акциите.

Индексът S&P 500 достигна нов исторически връх през изминалата седмица, подкрепен от технологичните компании и от отслабването на непосредствените опасения за ново ускоряване на инфлацията. По данни на „Комерцбанк Рисърч“ (Commerzbank Research) равнопретегленият S&P 500 е достигнал рекорд, което показва, че възходът не се ограничава до най-големите технологични компании. Около 74 на сто от дружествата в европейския STOXX 600 също се търгуват над своята 200-дневна пълзяща средна.

Това е важна разлика спрямо периоди, когато индексите се изтласкваха нагоре от ограничена група технологични гиганти. Сега корпоративните резултати дават на инвеститорите по-широка основа за оптимизъм.

Резултатите остават най-силният аргумент за акциите



Около 85 на сто от компаниите в S&P 500, които вече са публикували резултатите си за второто тримесечие, са надминали очакванията за печалбата, сочат данни на Лондонската фондова борсова група (LSEG). Печалбите са нараснали с 32,7 на сто, ако бъдат изключени ефектите от преоценки при „Алфабет“ (Alphabet) и „Амазон“ (Amazon).

Анализът на главния глобален стратег на „Джей Пи Морган Асет Мениджмънт“ (J.P. Morgan Asset Management) Дейвид Кели също поставя резултатите в перспектива. Според него отчетеният от „ФактСет“ (FactSet) ръст от около 50 на сто на проформа печалбата на акция е силно повлиян от над 150 млрд. долара нереализирани капиталови печалби при две големи технологични компании. Без този ефект ръстът би бил по-близо до 20 на сто. Дори това обаче е необичайно силно представяне за икономика, която расте сравнително умерено.

Кели свързва високите печалби със съчетанието от стабилен икономически растеж, силно повишение на производителността, корпоративни данъчни облекчения и сравнително умерено увеличение на разходите за труд.

Подобна картина вижда и „Ерсте груп“ (Erste Group). Според анализаторите ѝ консенсусните прогнози за печалбата на акция на компаниите от S&P 500 са повишени от началото на годината с 16 на сто за 2026 г. и с 13 на сто за 2027 г. При STOXX 600 увеличението е съответно 5 и 2 на сто. За сравнение, между 2000 и 2025 г. прогнозите за печалбите обичайно са били понижавани в хода на годината средно с 4 на сто в САЩ и 5 на сто в Европа.

„Печалбите на компаниите растат достатъчно силно, за да поддържат цените“, посочва и „Де Цет Банк“ (DZ Bank). Според банката последните резултати са намалили и опасенията дали огромните инвестиции в изкуствен интелект могат да бъдат оправдани, тъй като големите платформени компании и операторите на облачни услуги вече показват осезаем принос на тези инвестиции към приходите и печалбите.

Анди Прат, директор по инвестиционната стратегия в „Бърни къмпани“ (Burney Company), обръща внимание не само на надхвърлените прогнози, но и на корпоративните насоки.

„Досега не само наблюдаваме надхвърляне на прогнозите за печалбите и приходите, но виждаме и много оптимистични прогнози за бъдещето и ограничен брой песимистични прогнози от компаниите. Те са тези, които ни казват: „Партито все още продължава“, казва той.

В следващите дни резултатите на „Уолмарт“ (Walmart), „Хоум Дипо“ (Home Depot), „Рос Сторс“ (Ross Stores) и производителя на чипове „Аналог Дивайсис“ (Analog Devices) ще дадат допълнителна информация както за потреблението, така и за състоянието на технологичния инвестиционен цикъл.

Инвестициите в изкуствен интелект вече са макроикономически фактор



Все по-трудно е бумът на изкуствения интелект да бъде разглеждан само като борсова тема. Разходите на големите технологични компании за инфраструктура, свързана с ИИ, се очаква да надхвърлят 700 млрд. долара през тази година спрямо около 400 млрд. долара през 2025 г.

Крис Грисанти, главен пазарен стратег в „Ем Ей Ай Кепитъл Мениджмънт“ (MAI Capital Management), определя капиталовите планове на хиперскалерите като едно от най-важните развития за пазарите. Според него балансите на най-големите технологични компании остават достатъчно силни, а инвестициите са отговор на реално търсене.

Дейвид Кели стига по-далеч и определя изкуствения интелект като значим двигател на американската икономика. Бизнес инвестициите във фиксиран капитал са се увеличили с 6,7 на сто през последната година, като особено силен е ръстът при оборудването и интелектуалната собственост. През следващата година инвестициите в центрове за данни и съпътстваща инфраструктура могат частично да компенсират очакваното забавяне на разходите за оборудване и научноизследователска дейност.

Според неговия анализ бумът на ИИ действа по няколко канала едновременно - увеличава корпоративните инвестиции и печалби, допринася за ръста на производителността и чрез повишението на цените на активите стимулира потреблението на домакинствата с по-високи доходи.

Тази зависимост обаче е и един от големите рискове пред американския пазар.

Кели предупреждава, че в даден момент поне част от технологичните компании могат да разочароват, да намалят капиталовите си програми или да отпишат част от направените инвестиции. Допълнителен въпрос е дали сегашните високи маржове могат да бъдат запазени при нарастваща конкуренция и по-високи разходи за суровини.

Рекордите на Уолстрийт прикриват по-слаба икономика



Под силните борсови индекси се очертава по-нееднозначна картина на американската икономика. Според Кели ръстът на заетостта през последната година е едва положителен според проучването сред работодателите и отрицателен според проучването сред домакинствата. Нетната миграция е спаднала рязко, работната сила се свива, жилищното строителство е в застой, а заетостта във федералната, щатската и местната администрация е под равнището отпреди година.

Средното почасово възнаграждение през юли е нараснало с 3,2 на сто на годишна база, което според анализа е най-слабият темп от повече от пет години. За четвърти пореден месец ръстът на заплатите според оценката на Кели е останал под инфлацията.

Той очаква американският БВП да ускори растежа си до около 2,8 на сто през третото тримесечие след 1,5 на сто през второто, подпомогнат от по-благоприятния принос на запасите и търговията. През 2027 г. обаче темпът може да се забави към 2 на сто, тъй като инвестициите в ИИ ще бъдат частично компенсирани от по-слабо потребление, жилищно строителство и държавни разходи.

Така се оформят две паралелни американски икономики - силен технологичен и корпоративен сектор и значително по-умерен пазар на труда и потребление.

Колко скъпи са американските акции



След три силни години S&P 500 е нараснал с още около 13,3 на сто от началото на 2026 г. Съотношението между прогнозната цена и печалба е около 20,2 пъти, според анализа на Кели.

Той предупреждава, че този показател може да създава прекалено благоприятно впечатление, защото прогнозите за печалбите вече включват очаквания за продължаване на огромните инвестиции от технологичните компании. Още по-показателна според него е общата пазарна стойност на американските корпоративни акции, която вече надхвърля 400 на сто от БВП. За сравнение тя е била 244 на сто непосредствено преди пандемията, 204 на сто в пика на дотком балона и 74 на сто преди борсовия срив през 1987 г. Това не означава непременно предстоящ спад, но показва колко зависими са сегашните оценки от продължаването на ръста на печалбите.

„Хелаба“ (Helaba) също вижда ограничено пространство за допълнително поскъпване в краткосрочен план. Според банката прогнозите за корпоративните резултати през следващите 12 месеца се ревизират нагоре в световен мащаб от месеци, но голяма част от подобрението вече е отразено в цените.

Световните акции са поскъпнали с около 14 на сто от началото на годината, приблизително два пъти повече от дългосрочната историческа средна доходност, посочват анализаторите на германската банка.

Маркус Райнванд от „Хелаба“ обръща внимание и на спада на индекса VIX след първоначалния му скок при началото на войната с Иран. Ниската очаквана волатилност сама по себе си не е проблем, но увеличава потенциала за по-силна реакция при отрицателна изненада.

„За заплашителни значителни корекции на курсовете или дори бурна есен обаче, извън възможни геополитически сътресения, понастоящем няма индикации“, посочва Райнванд.

УФР остава голямата неизвестна



Непосредственият тест за пазарите ще бъде публикуването в сряда на протокола от заседанието на Федералния комитет за операции на открития пазар (FOMC) през юли.

Тогава комитетът гласува с девет срещу три гласа за запазване на лихвата по федералните фондове в диапазона 3,5-3,75 на сто, като трима представители подкрепиха повишение.

„Протоколът от срещата на комитета в сряда ще бъде внимателно анализиран, за да се прецени степента на несъгласие във Федералния резерв“, коментира старшият пазарен анализатор на „Кепитъл дот ком“ (Capital.com) Даниела Хаторн.

Според нея слабите данни за трудовия пазар, производствените цени и сравнително благоприятната потребителска инфлация позволяват на УФР да остане търпелив. Инфлационната картина обаче все още не е напълно успокояваща, тъй като ценовият ръст остава над целта, а доходността на дългосрочните държавни облигации е висока.

След юлските данни за инфлацията „Комерцбанк Рисърч“ също отчита засилване на аргументите в полза на изчакването. Потребителските цени са нараснали с 0,1 на сто спрямо юни, а базовият индекс с 0,2 на сто, без признаци за ново ускоряване на инфлационната динамика. В съчетание със слабия трудов пазар и стагниращите производствени цени това понижи пазарните очаквания за увеличение на лихвите през септември.

По данни на Ел Ес И Джи (LSEG) паричните пазари оценяват вероятността за повишение с 25 базисни пункта през септември на около 27 на сто, а пълно повишение вече не е отразено в цените преди началото на следващата година.

Следващият голям ориентир след протокола ще бъде годишният симпозиум в Джаксън Хоул от 27 до 29 август.

„Ако не можете да разчитате на УФР за насоки, тогава все повече трябва да се ориентирате към отчетите за печалбите“, казва Шон Снайдър, икономически стратег в „Потомак Фънд Мениджмънт“ (Potomac Fund Management).

Облигационният пазар изпраща различно предупреждение



Докато акциите достигат рекорди, американският облигационен пазар остава значително по-предпазлив.

Доходността на 10-годишните американски държавни облигации се движи около 4,7 на сто, а тази по 30-годишните книжа е около 5,25 на сто. „Хелаба“ отбелязва, че доходността на 10-годишните облигации остава близо до годишния си връх от 4,73 на сто, равнище, невиждано от периода около финансовата криза.

„Скотиабанк“ (Scotiabank) свързва повишението не само с инфлацията, но и с фискалната политика, бюджетните дефицити, по-голямото предлагане на държавен дълг и несигурността около търговската и имиграционната политика на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Въпреки това банката смята, че при сегашните равнища американските държавни облигации започват да изглеждат по-привлекателни. Сред аргументите са реална неутрална лихва около 1 на сто, петгодишни инфлационни очаквания около 2 на сто и срочна премия над 80 базисни пункта, най-високата за 10-годишните безкупонни книжа от периода непосредствено след световната финансова криза.

Според прогнозата на „Скотиабанк“ доходността на 10-годишните книжа може да се понижи към 4,5 на сто в края на третото тримесечие и 4,35 на сто в края на годината.

Министерството на финансите на САЩ ще тества търсенето още през седмицата с аукциони за 16 млрд. долара 20-годишни облигации в сряда и 8 млрд. долара 30-годишни защитени от инфлацията книжа (TIPS) в четвъртък.

Ормузкият проток остава променливата, която може да промени всичко



Най-големият външен риск пред тази сравнително благоприятна пазарна картина остава конфликтът между САЩ и Иран и ограниченото корабоплаване през Ормузкия проток.

„Хелаба“ предупреждава, че петрол над 90 долара за барел е прекалено скъп, за да може инфлационната опасност да се смята за отминала. Банката очаква и по-силен ръст на цените на бензина в САЩ през август.

Според „Хаспа“ (Haspa) надеждите за бързо възстановяване на нормалния търговски трафик през пролива са намалели. Анализаторите допускат, че Вашингтон и Техеран могат да продължат да изпитват взаимно „праговете на болка“, което би удължило блокадата и инфлационния натиск.

Дейвид Кели представя по-оптимистичен сценарий. Според него САЩ не могат трайно да гарантират свободното корабоплаване без някаква форма на сътрудничество с Иран и затова в крайна сметка ще бъде постигнато споразумение. Подобен резултат според него би позволил стабилизиране на петролните цени до края на годината и постепенното им понижение през 2027 г.

„Скотиабанк“ предупреждава за друг сценарий - рязко разширяване на американските санкции. Банката разглежда като възможни мерки вторични санкции срещу китайски и други банки, които участват във финансирането на иранския петролен износ, ограничения върху достъпа до доларово финансиране, мерки срещу търговци, застрахователи, пристанища и криптоактиви.

Според анализа подобна стратегия може да увеличи натиска върху Техеран, но едновременно с това да повиши системния риск за световната финансова система, особено ако засегне големи китайски банки или достъпа им до доларови пазари.

Европа търси доказателства за по-силен икономически цикъл



В Европа основните икономически сигнали през седмицата ще дойдат от предварителните индекси на мениджърите по покупките за август.

„Инвестек“ (Investec) очаква известно отслабване на съставния индекс за еврозоната заради високите цени на петрола и газа вследствие на продължаващото напрежение около Ормузкия проток.

„Комерцбанк“ е по-оптимистична и прогнозира леко повишение на съставния индекс, като очаква допълнително подобрение в германската преработваща промишленост.

„Хелаба“ също вижда признаци за възстановяване на световния индустриален цикъл, от което германските компании могат да бъдат сред основните бенефициенти.

„Хаспа“ отбелязва, че европейските корпоративни отчети са надминали очакванията в редица случаи и след продължителен период на застой вече водят до осезаеми положителни ревизии на прогнозите за печалбите. Това според банката може да създаде пространство за по-добро представяне на компаниите със средна и малка капитализация, които изостанаха по време на ралито на големите дружества.

Индексът на икономическите очаквания Цет Е Ве (ZEW) за Германия ще бъде публикуван във вторник. В сряда се очакват окончателните данни за инфлацията в еврозоната през юли, а в четвъртък - германските производствени цени. В петък Европейската централна банка ще публикува последното си проучване за потребителските очаквания.

Великобритания очаква заплати и инфлация



Във Великобритания данните за трудовия пазар във вторник и инфлацията през юли в сряда ще бъдат основните ориентири за очакванията към Банката на Англия.

Пазарите в момента отразяват изцяло възможността за едно повишение на лихвите до края на годината и допускат второ до юни 2027 г., сочат данните на LSEG.

Според „Ар Би Си Кепитъл Маркетс“ (RBC Capital Markets) динамиката на заплатите остава най-важният индикатор, защото показва доколко енергийният шок от конфликта в Персийския залив се пренася към вътрешните цени.

„Ти Ди Секюритис“ (TD Securities) очаква умерено ускоряване на инфлацията, основно заради увеличението на енергийния ценови таван на британския регулатор „Офджем“ (Ofgem).

В петък ще бъдат публикувани продажбите на дребно, финансите на публичния сектор и предварителните индекси на мениджърите по покупките.

Швеция може да отвори вратата за по-високи лихви



Шведската централна банка „Риксбанк“ (Riksbank) ще обяви решението си в четвъртък. На заседанието през юни тя остави основната лихва на 1,75 на сто, но посочи, че е възможно затягане по-късно през годината заради нарасналите инфлационни рискове от по-високите енергийни цени.

Алън Монкс от „Джей Пи Морган“ (J.P. Morgan) очаква централната банка да подчертае устойчивостта на шведската икономика и риска инфлацията да остане над целта. Тъй като този месец няма нови макроикономически прогнози, посланието вероятно ще бъде предпазливо, но банката може да демонстрира по-голяма готовност за повишаване на лихвите през следващите месеци.

Китай ще публикува в понеделник голям пакет от данни за юли, включително промишленото производство, продажбите на дребно, инвестициите в дълготрайни активи и цените на жилищата.

Проучване на „Уолстрийт джърнъл“ сочи забавяне на ръста на промишленото производство до 4,8 на сто на годишна база от 5,3 на сто през юни. Продажбите на дребно могат да ускорят растежа си до 1,4 на сто от 1 на сто.

Икономистите на „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) очакват промишлеността да бъде засегната от по-слабия износ, по-ниската производствена активност и по-рязкото свиване на производството и търсенето на стомана. При потреблението благоприятните базови ефекти могат да помогнат, но подкрепата от правителствената програма за подмяна на потребителски стоки постепенно отслабва.

Според Ейч Ес Би Си (HSBC) недвижимите имоти остават основната тежест за инвестициите. Банката вижда К-образно възстановяване в преработващата промишленост - сравнително силни инвестиции във високотехнологичните отрасли и значително по-слабо представяне в традиционните сектори.

В четвъртък се очаква Китай да остави основните референтни лихви по кредитите без промяна.

Япония - растеж и очаквания за още затягане



Японската икономика вероятно е нараснала с 0,5 на сто през второто тримесечие спрямо предходните три месеца, колкото и през първото тримесечие, сочи проучване сред икономисти на „Куик“ (Quick).

През седмицата ще бъдат публикувани още поръчките за машини, търговският баланс и националният индекс на потребителските цени.

Според „Барклис“ (Barclays) пазарът на овърнайт индексни суапове вече отразява значително допълнително затягане от Банката на Япония, включително крайна лихва около 1,75 на сто и ново увеличение до октомври. Затова търсенето при аукциона на петгодишни японски държавни облигации ще бъде особено важно, тъй като този матуритет е по-чувствителен към очакванията за основната лихва.

Австралия следи заплатите, Индонезия - първото решение след смяната на управителя на централната банка



В Австралия основният показател ще бъде индексът на заплатите за второто тримесечие. Икономистите очакват годишен ръст от около 3,2 на сто, което би позволило на Резервната банка на Австралия да продължи да изчаква. Данните за заетостта в четвъртък също ще бъдат важни, като безработицата остава сравнително ниска - 4,4 на сто.

Повечето икономисти очакват следващата промяна на австралийската основна лихва да бъде понижение, но едва към края на 2027 г., след трайното връщане на инфлацията към целта.

Банката на Индонезия ще заседава в сряда за първи път след оттеглянето на дългогодишния управител Пери Варджийо. Президентът Прабово Субианто номинира временно изпълняващата длъжността управител Дестри Дамаянти като единствен кандидат за поста.

Според Си Ай Ем Би (CIMB) централната банка вероятно ще запази фокуса си върху стабилността на рупията и инфлацията, като подкрепя растежа, когато условията позволяват.

Сингапур и Малайзия показват различните ефекти от технологичния и енергийния цикъл



Сингапур ще публикува в понеделник данните за непетролния износ през юли. Средната прогноза на икономисти, анкетирани от „Уолстрийт джърнъл“, е за годишен ръст от 26,5 на сто след 20,7 на сто през юни.

Денис Чеок от „Мудис Аналитикс“ (Moody’s Analytics) очаква по-умерен ръст от 19,1 на сто, като силното търсене на електроника, свързана с изкуствения интелект, ще бъде частично компенсирано от проблеми в нефтохимическия сектор вследствие на прекъсванията на доставките от Близкия изток.

В Малайзия инфлацията вероятно е ускорила леко до 2 на сто през юли от 1,9 на сто през юни, прогнозира Кристал Тан от „Ей Ен Зет Рисърч“ (ANZ Research). По-високите тарифи за електроенергия вероятно са повишили цените, докато субсидиите за горивата и сравнително стабилните хранителни цени ограничават общия инфлационен натиск.

„Барклис“ очаква малайзийският търговски излишък да се увеличи, подпомогнат от по-високите експортни цени на втечнения природен газ.

Канада между инфлацията и нов търговски риск



Канада ще публикува данните за инфлацията през юли в понеделник. През юни годишният темп се забави до 2,8 на сто от 3,2 на сто през май, а без бензина инфлацията остана 2,2 на сто.

Аби Сю от „Ар Би Си Икономикс“ (RBC Economics) смята, че данните от юни са съвместими с оценката на Банката на Канада, че базовата инфлация е близо до целта. Ограниченият по-широк ценови натиск и подобряването на икономическия растеж според нея подкрепят запазването на лихвите без промяна до края на 2026 г.

„Скотиабанк“ обаче очаква общата инфлация да се повиши до около 3 на сто през юли. Анализаторите на банката предупреждават, че различните показатели за базовата инфлация дават противоречиви сигнали, а инфлационните очаквания, транспортните разходи и цените на енергията продължават да създават риск от нов натиск.

Към това се добавя и търговската несигурност. В средата на седмицата изтича срокът за временно споразумение между Канада и САЩ, което трябва да предотврати нови 50-процентни мита върху част от канадския износ на стойност около 20 млрд. долара.

„Скотиабанк“ смята, че по-вероятните варианти са удължаване на срока или временно споразумение, тъй като новите мита биха нанесли икономически щети и на двете страни. Банката предупреждава обаче, че търговската политика може да се превърне в по-силен двигател на пазарите от част от планираните макроикономически данни.

Пазарите навлизат в период, в който добрите новини вече са скъпи



Общата картина остава благоприятна за акциите, но става все по-трудно тя да бъде разглеждана отделно от оценките.

„Сега е добър момент да си инвеститор в акции, защото печалбите надделяват над всички други проблеми“, казва Крис Грисанти от „Ем Ей Ай Кепитъл Мениджмънт“.

Роберт Халвер от „Баадер банк“ (Baader Bank) също не очаква традиционна лятна пауза на пазарите. Според него растежът на световната икономика, отслабването на инфлацията и по-сдържаната позиция на УФР поддържат положителните настроения въпреки конфликта с Иран.

По-предпазлив е Хенинг Олигмюлер от „Ландесбанк Баден-Вюртемберг“ (Landesbank Baden-Württemberg). Той отбелязва, че корпоративните печалби от началото на годината са нараснали по-бързо от цените на акциите, което не подкрепя тезата за прекомерен оптимизъм. С приключването на сезона на отчетите обаче положителните корпоративни импулси ще стават по-редки и типичната сезонна слабост може да се прояви със закъснение.

Именно тук се срещат различните оценки на анализаторите. Корпоративните резултати са силни, прогнозите се повишават и инвестиционният цикъл около изкуствения интелект продължава. В същото време американските акции са скъпи, доходността на облигациите остава близо до многогодишни върхове, трудовият пазар губи инерция, а петролът и Ормузкият проток могат отново да променят инфлационната картина.

Затова през тази седмица пазарите ще следят не толкова един отделен показател, колкото връзката между няколко сигнала - протокола на УФР, ранните индикатори за активността в САЩ и Европа, китайските данни, британските заплати и инфлация, движението на доходността на държавните облигации и развитието на конфликта с Иран.

След поредицата от рекорди летвата вече е висока. За да продължи възходът, вероятно няма да бъде достатъчно новините просто да не са лоши. Пазарите ще трябва да получат потвърждение, че корпоративните печалби могат да останат високи и след като сезонът на отчетите приключи, без инфлацията и високите лихви да започнат да отнемат от растежа, който досега оправдаваше високите оценки.