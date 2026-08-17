Регионалният министър Иван Шишков ще посети областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен днес и утре

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен в рамките на два дни днес и утре, съобщиха от министерството. Обиколката ще започне от Варна, където днес министър Шишков, заедно със заместник-министър Павлета Пеловска ще направят проверка на „незаконния град“, разкрит в местността Баба Алино във Варна. На проверката ще присъстват областният управител на Варна Марио Смърков, представители на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) и на местното ВиК дружество.

Във връзка със започващата инициатива на МРРБ „Регионите говорят“ след това в Добрич ще се проведе среща с областния управител на област Добрич Руслан Томов, с кметове на общините в областта, с представителите на местните структури на ВиК дружеството и на Областното пътно управление. В срещата ще се включат и народни представители от „Прогресивна България“. Основна тема на разговорите ще бъде проблемът със състоянието на ВиК инфраструктурата в региона.

Регионалният министър ще направи още инспекция на ремонти на републикански пътища и ще се отправи към Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Кардам.

Обиколката на министър Шишков продължава утре в област Шумен, където е насрочена среща в 09:00 часа с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от „Прогресивна България“, с представители на местните структури на ВиК дружеството и Областното пътно управление. Разговорите ще се проведат в сградата на Областна администрация Шумен. Ще бъдат обсъдени въпроси, отнасящи се до водоснабдяването и състоянието на ВиК инфраструктурата, както и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона.

По-късно министър Шишков ще се отправи към Плевен. Преди това той ще провери на място състоянието на републикански път І-4 Търговище - Омуртаг, в района на Момина чешма.

Инициативата „Регионите говорят“ ще продължи в Плевен. Около 14:30 часа министърът ще проведе среща с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини от двете области, управителите на местните ВиК дружества и на Областните пътни управления. По време на срещата ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища в региона.

Регионалният министър Иван Шишков ще бъде придружаван по време на обиколката и от изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ Венелин Шъков и Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

По-късно същия ден заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска ще замине за Свищов. Там тя ще се срещне с кмета на града Генчо Генчев и ще се запознае на място с проблемите с безводието в общината, изпълнението на мерките за енергийно обновяване на жилища по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и изпълнението на проекти, включени в Общинската инвестиционна програма. В разговора ще участва и представител на местния ВиК оператор.