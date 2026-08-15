Световните цени на пшеницата са с около 25 на сто над януарските нива с ударите между Русия и Украйна по експортната им инфраструктура, отчита ССБ

Световните цени на пшеницата вече са с около 25 на сто над януарските нива, след като Украйна и Русия нанасят удари по експортната си инфраструктура в Черно море, отчитат експертите на Софийската стокова борса в седмичния си анализ.

В резултат на това руският износ на пшеница през август се движи към най-ниското ниво от 2016/2017 г. насам - 3-3,4 милиона тона спрямо средно 5 милиона тона, а Украйна намали наполовина прогнозата си за износ на зърно за 2026/2027 г. до 29,6 милиона тона.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха на цени около 235 - 239 долара за тон през седмицата, а тези на борсата „Юронекс“ на 243 - 256 долара за тон.

Перспективите пред царевицата са по-мечи в сравнение с предходната седмица. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на Чикагската борса се търгуваха в диапазона 172 - 180 долара за тон, а тези на „Юронекс“ на 285 - 290 долара за тон.

Фючърсите на суровата захар на борсата в Ню Йорк се търгуваха на цени около 362 - 370 долара за тон, а тези на рафинираната захар на борсата в Лондон на около 506 - 518 долара за тон.

На Софийската стокова борса и през втората седмица на август офертата за търсене на фуражна пшеница e на 192 евро за тон, а предлагането на хлебна пшеница остава на 190 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни, а нивото на началните цени остана леко надолу при предлагането на различни видове консерви - зелен грах на 1,19 евро за килограм, сладка царевица - 1,83 евро за килограм, белени домати на кубчета - 2,53 евро за килограм. Остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” на Софийската стокова борса през тази седмица се реализираха покупки на дърва за огрев от 60 до 77 евро за кубичен метър, за дизелово гориво Б6 в рамките на 1390 - 1470 евро за хиляда литра и автомобилен бензин в диапазон 1200 - 1280 евро за хиляда литра. Продадоха се газ пропан бутан от 500 до 530 евро за хиляда литра и газьол за промишлени и комунални цели от 1392,57 до 1490,96 евро за хиляда литра. При металите се реализираха продажби за скрап от черни метали в рамките на 104 - 137 евро за тон, скрап от алуминий на 5844 евро за тон, скрап от мед на 909 евро за тон.