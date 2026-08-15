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Екстремните горещини изменят италианската индустрия за пенливи вина с ранни реколти и нощно бране

Борис Зюмбюлев
Екстремните горещини изменят италианската индустрия за пенливи вина с ранни реколти и нощно бране
Екстремните горещини изменят италианската индустрия за пенливи вина с ранни реколти и нощно бране
Снимка: AP/Antonio Calanni
Корте Франка,  
15.08.2026 20:00
 (БТА)

Италианските земеделци прибират гроздовете, предназначени за ценното италианско пенливо вино „Франчакорта” (Franciacorta), цели 10 дни по-рано от очакваното, тъй като високите температури доведоха до по-ранно узряване на плодовете, съобщи Асошиейтед прес. 

Климатичните промени стесняват времето за прибиране на гроздето, принуждавайки винопроизводителите да вземат бързи решения, защото дори няколко дни могат да означават разликата между добра и лоша реколта.

„Това са деликатни, трескави моменти и всичко трябва да работи перфектно“, каза главният изпълнителен директор на „Берлучи” (Berlucchi) Артуро Зилиани. Баща му Франко и собственикът на имението Гуидо Берлучи станаха първите винопроизводители в северния италиански регион Франчакорта, които произведоха пенливото вино по „класическия“ метод, който се използва и от френските производители на шампанско.

„Не очаквахме толкова ранна реколта или такова ускорение на зреенето“, каза Зилиани.

Седмици с температури, достигащи максимални стойности между 37 и 38 градуса по Целзий, съчетани с под средните валежи, накараха някои винопроизводители във Франчакорта да отбележат най-ранния старт на реколтата в историята - 10 дни по-рано спрямо миналата година и около месец по-рано спрямо преди три десетилетия.

„Берлучи”, най-старият производител на виното „Франчакорта”, започна беритбата на 2 август в опит да запази качеството на гроздето във все по-екстремни метеорологични условия. 

Няколко фактора във взаимодействие са тласнали реколтата на „Франчакорта” толкова рано тази година, твърдят експерти. Сравнително меката зима е довела до по-ранно образуване на пъпки от лозята, докато градушките са повредили част от добива, изсветлявайки плодовете и довеждайки до по-ранно узряване.

Дори в края на юли „Берлучи” е планирал 10 август за дата за беритба. Въпреки това бързо е станало стана ясно от покачващите се нива на захар, че сортът Пино Неро, използван за пенливи купажи и розе, е готов за бране. В рамките на два дни работниците са били събрани и пресите са били подготвени.

Обедната жега е толкова силна, че работниците са принудени от регионалните правила за труд да се скриват между 12:30 и 16:00 часа, но винопроизводителите казват, че е било твърде горещо и за следобедната смяна. За да се занесе гроздето до пресите преди да прегрее, гроздоберът миналата седмица е започнал в 04:00 часа сутринта под светлината на прожектори.

„Гроздето е напълно здраво“, каза Фердинандо Дел'акила, енолог, който е технически директор в „Берлучи”. „Просто трябва да работим възможно най-бързо, да го берем и да запазим киселинността му”, добави той. 

Ранната беритба не е само за „Франчакорта”. В Сицилия гроздоберът за непенливи вина започна в края на юли, както и в някои части на Тоскана. В повечето региони за пенливи вина беритбата вече тече. 

Изчислението е най-сложно за производителите на пенливи вина в стил шампанско, които изискват деликатен баланс между много по-висока фиксирана киселинност, много по-ниско pH и по-ниски захари, отколкото за червени и бели вина.

„Раннозреещите сортове като Шардоне изискват голямо внимание, защото забавяне само от няколко дни може да ви остави с грозде, неподходящо за пенливо вино. Захарта се покачва твърде бързо, а киселинността спада твърде бързо“, каза Атилио Сиенца, почетен професор в Миланския университет.

Високите външни температури изискват гроздето да се охлади, преди да бъде внимателно пресовано в машини от неръждаема стомана, за да се извлече най-висококачественият сок – ключова стъпка в производството на пенливи вина, която не може да се прибързва. „Берлучи” работи с до 24 преси на ден, често до късно през нощта, за да обработи необичайно ранната реколта.

„Берлучи” остава най-големият производител на „Франчакорта”, произвеждайки около 4 милиона бутилки годишно, което е около 20 на сто от общото производство. Около 90 на сто от бутилките се продават в Италия, а останалата част се изнася за пазари в Германия, Швейцария, САЩ и Япония.

„Климатичните промени и африканските метеорологични системи, установяващи се над Европа, предизвикват екстремни температури и налагат ранно бране не само в Италия, но и във Франция и Германия“, каза Паоло Кастелети, генерален секретар на търговската организация на Италианския винен съюз. „Добрият енолог може да се справи със ситуации като тази и мога да кажа с увереност, че качеството на виното не е компрометирано”, каза Кастелети. „Просто е необходима различна организация на работата, отколкото в миналите години“, отбеляза той. 

/ВЙ/

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