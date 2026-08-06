Подробно търсене

„СофтБанк“ отчете спад от 18 на сто на печалбата си, но надмина прогнозите

Спас Стамболски
„СофтБанк“ отчете спад от 18 на сто на печалбата си, но надмина прогнозите
„СофтБанк“ отчете спад от 18 на сто на печалбата си, но надмина прогнозите
Снимка: AP/Eugene Hoshiko, архив
Токио,  
06.08.2026 10:00
 (БТА)

Японската технологична инвестиционна група „СофтБанк Груп“ (SoftBank Group) отчете спад на нетната печалба с 18 на сто през първото финансово тримесечие до 347,3 млрд. йени, или около 2,2 млрд. долара, предаде Ройтерс.

Резултатът значително надмина средната прогноза от 148,4 млрд. йени на четирима анализатори, анкетирани от „Лондон Сток Ексчейндж Груп“ (London Stock Exchange Group, LSEG).

Спадът идва след рекордна годишна печалба за „СофтБанк“, подкрепена от поскъпването на дела на групата в „ОупънЕйАй“ (OpenAI). За финансовата година, приключила през март 2026 г., компанията отчете нетна печалба от над 5 трлн. йени.

През тримесечието „СофтБанк“ е реализирала инвестиционна печалба от 1,86 трлн. йени, като основната част от нея – 1,33 трлн. йени – е дошла от поскъпването на притежаваните акции в производителя на чипове „Интел“ (Intel).

На фона на подготовката на „ОупънЕйАй“ за първично публично предлагане, което може да бъде отложено за следващата година, инвеститорите насочват все по-голямо внимание към финансовото състояние на инвестиционната група на Масайоши Сон.

За да финансира вложенията си в „ОупънЕйАй“, „СофтБанк“ продаде активи, включително участия в „Енвидиа“ (Nvidia) и „Ти-Мобайл“ (T-Mobile), и увеличи зависимостта си от дългово финансиране.

Групата е осигурила мостов заем от 40 млрд. долара за покриване на инвестиционните си ангажименти през 2026 г. Кредитната линия изтича през март 2027 г., когато компанията ще трябва да я погаси или рефинансира.

През втората половина на 2026 г. „СофтБанк“ е поела ангажимент да инвестира още 20 млрд. долара в „ОупънЕйАй“. Освен това планира да плати 5,4 млрд. долара за роботизирания бизнес на „А Бе Бе“ (ABB) и 3,1 млрд. долара за придобиването на инвеститора в цифрова инфраструктура „ДиджитълБридж“ (DigitalBridge).

/СЛС/

Свързани новини

06.08.2026 11:04

Водещите азиатски индекси приключиха сесиите предимно със спадове, в Сеул се сви с над 4 на сто след понижения на Уолстрийт

Предимно понижения на основните индекси отчетоха фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион днес след силното възстановяване на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект, тъй като инвеститорите започнаха да проявяват по-голяма

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:22 на 08.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация