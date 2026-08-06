„СофтБанк“ отчете спад от 18 на сто на печалбата си, но надмина прогнозите

Японската технологична инвестиционна група „СофтБанк Груп“ (SoftBank Group) отчете спад на нетната печалба с 18 на сто през първото финансово тримесечие до 347,3 млрд. йени, или около 2,2 млрд. долара, предаде Ройтерс.

Резултатът значително надмина средната прогноза от 148,4 млрд. йени на четирима анализатори, анкетирани от „Лондон Сток Ексчейндж Груп“ (London Stock Exchange Group, LSEG).

Спадът идва след рекордна годишна печалба за „СофтБанк“, подкрепена от поскъпването на дела на групата в „ОупънЕйАй“ (OpenAI). За финансовата година, приключила през март 2026 г., компанията отчете нетна печалба от над 5 трлн. йени.

През тримесечието „СофтБанк“ е реализирала инвестиционна печалба от 1,86 трлн. йени, като основната част от нея – 1,33 трлн. йени – е дошла от поскъпването на притежаваните акции в производителя на чипове „Интел“ (Intel).

На фона на подготовката на „ОупънЕйАй“ за първично публично предлагане, което може да бъде отложено за следващата година, инвеститорите насочват все по-голямо внимание към финансовото състояние на инвестиционната група на Масайоши Сон.

За да финансира вложенията си в „ОупънЕйАй“, „СофтБанк“ продаде активи, включително участия в „Енвидиа“ (Nvidia) и „Ти-Мобайл“ (T-Mobile), и увеличи зависимостта си от дългово финансиране.

Групата е осигурила мостов заем от 40 млрд. долара за покриване на инвестиционните си ангажименти през 2026 г. Кредитната линия изтича през март 2027 г., когато компанията ще трябва да я погаси или рефинансира.

През втората половина на 2026 г. „СофтБанк“ е поела ангажимент да инвестира още 20 млрд. долара в „ОупънЕйАй“. Освен това планира да плати 5,4 млрд. долара за роботизирания бизнес на „А Бе Бе“ (ABB) и 3,1 млрд. долара за придобиването на инвеститора в цифрова инфраструктура „ДиджитълБридж“ (DigitalBridge).