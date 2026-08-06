„Аурубис“ отчете по-висока от очакваната оперативна печалба за първите девет месеца на годината, дейностите в България се разширяват

Германският концерн за добив и преработка на метали „Аурубис“ (Aurubis) отчете по-висока от очакваната от пазара оперативна печалба за първите девет месеца на финансовата година (обхващащ периода 1 октомври 2025 г.-30 юни 206 г.), благодарение на по-високите цени на металите и подобрените приходи от подразделението за сярна киселина, предаде Ройтерс.

Оперативна печалба преди облагането с данъци (EBT) на компанията е нараснала с 31 на сто до 374 млн. евро за периода, приключил на 30 юни, спрямо 286 млн. евро година по-рано, което надхвърля средната прогноза на анализаторите за 363 млн. евро, предоставена от компанията.

За първите девет месеца на финансовата 2025/2026 година „Аурубис“ отчита приходи в размер на 17,77 млрд. евро, което представлява увеличение с 29 на сто спрямо същия период на предходната финансова година. Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) се увеличава с 23 на сто до 570 млн. евро.

Консолидираната нетна печалба на групата достига 289 млн. евро, което е с 34 на сто повече на годишна база. Компанията посочва, че по-добрите резултати се дължат основно на по-високите цени на металите, по-силните приходи от продажбите на сярна киселина и увеличените производствени обеми след приключването на планираните ремонтни дейности на част от производствените мощности.

Сред основните инвестиции на „Аурубис“ през финансовата година са пускането в експлоатация на втория етап от производствената площадка в Ричмънд, САЩ, както и завършването на свой проект в Хамбург насочен към рециклиране на сложни металосъдържащи отпадъци и извличане на ценни метали от тях (Complex Recycling Hamburg).

Компанията очаква разходите за енергия през финансовата 2025/2026 година да бъдат по-високи спрямо предходната година.

Корпорацията, чиято централа е в Хамбург, развива дейност и в България чрез своето дъщерно дружество "Аурубис България".

Заводът на „Аурубис България“ в Пирдоп значително е увеличил производствените си обеми през първите девет месеца на финансовата 2025/2026 година след приключването на планиран ремонт през предходната финансова година.

Преработката на меден концентрат в предприятието е нараснала с 30 на сто на годишна база до 1,051 млн. тона спрямо 808 хил. тона година по-рано. Само през третото тримесечие обработените количества достигат 358 хил. тона, което е увеличение със 173 на сто спрямо същия период на предходната година.

Производството на сярна киселина в Пирдоп също бележи съществен ръст. За деветмесечието са произведени 1,044 млн. тона или с 28 на сто повече спрямо година по-рано. През третото тримесечие производството достига 360 хил. тона, което представлява увеличение със 165 на сто на годишна база.

В същото време производството на катодна мед остава стабилно. За деветте месеца на финансовата година заводът е произвел 169 хил. тона катодна мед - колкото и през същия период на предходната година, докато през третото тримесечие е отчетено увеличение с 4 процента до 57 хил. тона.

Компанията посочва, че разширяването на електролизния цех в Пирдоп остава сред ключовите стратегически инвестиции на групата. След завършването на проекта капацитетът за производство на рафинирана мед ще нарасне с около 50 на сто до 340 хил. тона годишно, което ще позволи цялото количество произведена на място анодна мед да бъде преработвано в България.

Компанията е сред най-големите индустриални данъкоплатци в България, със структурно значение за икономиката на страната, припомня БТА. Основната й дейност е преработването на медни концентрати, производство на рафинирана мед, регистрирана на Лондонската метална борса като бранд „Пирдоп“, на медни аноди и вторични продукти, като сярна киселина и железен силикат.