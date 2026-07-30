Икономиката на Саудитска Арабия се сви през второто тримесечие заради последствията от войната в Близкия изток

Саудитска Арабия е отбелязала най-значителния си икономически спад от пандемията от КОВИД-19 през второто тримесечие на 2026 г., тъй като войната между САЩ и Иран е оказва негативно въздействие върху най-голямата икономика в арабския свят, съобщи „Файненшъл таймс“.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Саудитска Арабия се е свил с 4,8 на сто през периода от април до юни спрямо същия период на миналата година, сочат най-новите данни на саудитското Главното статистическо управление.

Рязкото намаляване на икономическата продукция се дължи на спад от 24,7 на сто в петролния сектор на страната, който бе засегнат от затварянето за корабоплаване на Ормузкия проток и атаките срещу саудитската енергийна инфраструктура.

Без да бъде вземан предвид петролния сектор, останалата част от икономиката на Саудитска Арабия е нараснала с 0,6 на сто през второто тримесечие.

За сравнение, БВП на страната наддаде с 3 на сто през първото тримесечие, като този период обхващаше само първия месец от войната.

Данни показват как конфликтът между САЩ и Иран оказва натиск върху икономиката на Кралството.

Иран и неговите съюзници многократно са атакували енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия от началото на войната през февруари. Затваряне на Ормузкия проток принуди Саудитска Арабия да пренасочи по-голямата част от износа си на суров петрол към Червено море, използвайки ключовия си нефтопровод Изток-Запад.

Този алтернативен маршрут обаче е изправен пред нова заплаха през последните седмици, след като подкрепяните от Иран бунтовници хуси в Йемен нападнаха саудитски танкери, опитали да преминат през протока Баб ел Мандеб – един от последните останали маршрути за транспортиране на суров петрол от Персийския залив към световните пазари.

Износът на саудитски суров петрол остава под равнищата отпреди войната, но намалението е частично компенсирано от по-високите цени на петрола. Днес суровият петрол сорт Брент се търгуваше за около 90 долара за барел, след като американските военни съобщиха, че в сряда вечерта американските сили са нанесли двучасова серия от „масирани“ удари срещу Иран.

Международният валутен фонд (МВФ) заяви по-рано тази седмица, че „силните макроикономически фундаменти и диверсифицираната петролна и логистична инфраструктура“ на Саудитска Арабия са показали устойчивост на фона на търговските сътресения, причинени от войната.

Фондът очаква растежът на БВП на страната да се забави от 4,6 на сто през 2025 г. до 1,7 на сто през тази година. Очаква се постепенно възстановяване, след като морският трафик през Ормузкия проток се върне към по-обичайните равнища, като МВФ прогнозира, че растежът ще се ускори до 5,5 на сто през 2027 г.

Междувременно министерството на финансите на Саудитска Арабия отчете ръст на бюджетния дефицит до 34,3 млрд. риала (9,14 млрд. долара) през второто тримесечие на 2026 г., информира Ройтерс.

Общите държавни разходи са нараснали с 11 на сто до 373 млрд. риала през второто тримесечие спрямо същия период на предходната година, докато приходите са се увеличили с 12 на сто до 338,784 млрд. риала.