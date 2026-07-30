Френската банка „Сосиете женерал“ отчете рекордна печалба през второто тримесечие благодарение на банкирането на дребно

Френската банкова група „Сосиете женерал“ (Societe Generale) отчете рекордна печалба през второто тримесечие и повиши целите си за рентабилност през 2026 г. Възстановяването на бизнеса ѝ с банкиране на дребно и строгият контрол върху разходите компенсираха спада на приходите от търговия с финансови инструменти, предаде Ройтерс.

Нетната печалба на групата е достигнала 1,79 млрд. евро (2,04 млрд. долара) през второто тримесечие, което е с 23 на сто повече спрямо година по-рано и е рекордно равнище. Резултатът надхвърля средната прогноза от 1,57 млрд. евро на 13 анализатори, анкетирани от „Сосиете Женерал“.

Приходите също са били над очакванията, подкрепени от по-ниските от прогнозираното разходи.

Втората по стойност публична френска банка актуализира прогнозите за 2026 г., като обяви, че очаква възвръщаемостта на материалния собствен капитал - ключов показател за рентабилността, да бъде около 11 на сто спрямо предишната цел за над 10 на сто.

„Сосиете Женерал“, която ще представи актуализираната си стратегия през септември, повиши и целта си за намаляване на разходите, след като съотношението разходи към приходи се оказа под заложената цел от 60 на сто за годината.

Анализаторите приветстваха строгия контрол върху разходите. Според анализатори на „Ситигруп“ (Citigroup) резултатите представляват „здравословно превишение“ спрямо очакванията.

Банката обяви и обратно изкупуване на акции за 1,5 млрд. евро, започващо на 3 август, както и междинен паричен дивидент от 0,75 евро на акция.

Главният изпълнителен директор Славомир Крупа предприема една от най-внимателно наблюдаваните реформи в европейския банков сектор, откакто пое ръководството на банката през май 2023 г.

След трудното начало на поста усилията му вече започват да дават резултат - цената на акциите на „Сосиете Женерал“ е нараснала повече от три пъти след назначаването на Крупа, като изпреварват индекса EURO STOXX Banks. Инвеститорите приветстват фокуса на ръководството върху капитала, разходите и изпълнението на стратегията.