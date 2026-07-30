Войната в Иран помогна на „Шел“ да утрои печалбата си през второто тримесечие

Британският енергиен концерн „Шел“ (Shell) отчете почти трикратно увеличение на нетната си печалба през второто тримесечие, подкрепено от рязкото поскъпване на петрола вследствие на конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Нетната печалба, отнасяща се към акционерите, е достигнала 10,8 млрд. долара (около 9,4 млрд. евро) при 3,6 млрд. долара година по-рано.

Приходите на компанията са нараснали с 45 на сто на годишна база до 96,4 млрд. долара.

Главният изпълнителен директор Ваел Саван заяви, че второто тримесечие е било белязано от „сериозни сътресения на световните енергийни пазари“, а добрите оперативни резултати са позволили на компанията да постигне най-високата си тримесечна печалба и оперативен паричен поток от 2022 г.

От „Шел“ посочват, че по-високите реализирани цени на петрола и природния газ са били частично компенсирани от по-ниските обеми на продажбите.

Производството на природен газ е намаляло спрямо първото тримесечие заради прекъсвания, свързани с конфликта в Персийския залив.

Компанията съобщава още, че заводът за втечнен природен газ „Пърл“ (Pearl) в Катар е извън експлоатация от март, след като една от двете производствени линии беше повредена при нападение. Очакванията са ремонтът да продължи около една година.

По данни на „Шел“ Близкият изток формира около 20 на сто от добива на нефт и природен газ на концерна.